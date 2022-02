Transition : Souleymane Condé de DRG s’apprête à regagner le pays

Jeune politique et farouche opposant à l’ex-président guinéen Alpha Condé, Souleymane Condé s’apprête à rentrer en Guinée. Pour ainsi répondre à l’appel de la patrie. Vivant à Boston, dans l’État de Massachussets, le jeune Condé, leader de Diversité Républicaine de Guinée (DRG) est enfin disposé à participer activement à la transition en cours. Il n’est pas seul dans cette aventure qui pourrait débuter fin février. Il sera avec Dr Aliou Barry, médecin-pédiatre à Orléans et vice-président de son parti. Mais qui est Souleymane Condé?

Parcours d’un Leader

« Confronté à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance », disait Confucius. C’est tout le résumé de Souleymane Conde, ce guinéen de naissance et de cœur qui arrive enfin sur la scène politique nationale. On l’y attendait depuis tout ce temps où il disait non à la gestion calamiteuse du pouvoir à Conakry, depuis qu’il vit dans la douleur les clameurs d’un peuple que les régimes successifs se sont démenés á abrutir, à abêtir. Souleymane Conde a été, en effet, l’un des premiers à signaler les dérives cataclysmiques du clan qui tenait les brides de la Guinée.

Sa persévérance dans la dénonciation des pratiques autocratiques des régimes de Conakry a poussé un groupe de jeunes intellectuels à le porter à la tête d’un mouvement politique, confiant en la force de son verbe, en la fermeté de ses convictions, en la largesse de sa vision et en la puissance des arguments qu’il affiche pour répondre aux espérances des guinéens.

Né le 17 février 1980 á Guéckédou, ville du sud de la Guinée, Souleymane Conde est marié et père de 2 garçons. Il incarne les valeurs d’intégrité, de justice, de travail et de patriotisme.

Fils de Dr. Bill Fadoua Conde professeur de (statistique et économie) à la retraite et de Madame Mariame Cherif (ménagère). Il est le troisième enfant d’une famille de 5 enfants.

Il sera dit et écrit qu’il a été le premier de sa famille à se lancer en politique.

Souleymane Conde possède plus de 13 ans d’expériences professionnelles acquises en Guinée et aux États-Unis d’Amérique.

En 2007, Il est diplômé de l’Université de Sonfonia Conakry « Maîtrise en gestion »

En 2019 diplômé de l’Université de Massachusetts Boston Bachelor dégrée en (Organisation, Leadership & Change).

Très tôt, les qualités de leader de Souleymane Conde se sont exprimées.

Déjà en 2005, Souleymane Conde est lauréat de chaque cycle d’étude, il obtint avec brio un diplôme de BTS-Comptabilité et Gestion. Il est ainsi recruté à la fonction publique qui gratifiait les 2, 1er de différents examens.

De Août 2007 à septembre 2008, à 5 mois de la fin de son cycle universitaire à l’université de Sonfonia, le jeune Souleymane est recruté comme assistant en contrôle interne par un cabinet de conseil (Synergie Diama) en partenariat avec l’ONG PSI-Guinée.

De Novembre 2008 à Mai 2010, il est responsable des Ressources Humaines dans le cabinet de conseil (Vision consulting international « VCI »).

De 2011 à Mars 2020, Souleymane Conde est employé de la compagnie VPNE comme chargé de clientèle.

De 2017 à 2019, il est manager de Team et encadreur de programme universitaire en partenariat avec l’ONG 3 point fondation dans les lycées (Martin Luther King School (MLK)), (Davis Leadership Academy (DLA)).

Il enseigne aux adolescents les mécanismes de réduction de la violence dans les communautés, les mécanismes de rédaction littéraire, de l’éthique, de la morale et le respect des lois des USA.

C’est en 2009 que Souleymane Conde tâte le terrain politique. Il est responsable des relations publiques du bureau des jeunes du parti Front Uni pour la Démocratie et Développement « FUDEC » et conseiller personnel du président de ce parti. Il fait partie des survivants des massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry où il manifestait contre le maintien du chef de la junte d’alors au pouvoir, le capitaine Moussa Dadis Camara.

Le 16 mai 2016, Souleymane Conde a été le premier Guinéen à annoncer sur sa page Facebook, à ses 40.000 followers et 4.52 YOUTUBE subscribers et au peuple de Guinée, dès le lendemain de la réélection du président Alpha que celui-ci était entrain de planifier son maintien au pouvoir au-delà de la fin de son second et dernier Mandat constitutionnelle en 2020.

En Septembre 2017, Souleymane Conde est élu coordinateur du mouvement social ‘’Au Nom du Peuple’’ pour s’opposer à un 3ème mandat du président Alpha Conde en Guinée, participer à l’éveil de consciences du peuple de Guinée et de sa jeunesse en particulier, combattre l’ethnocentrisme et la mauvaise gouvernance.

En 2018, il est élu par Kobele évents à Bruxelles comme étant l’homme Guinéen de l’année sur les réseaux sociaux en l’occurrence Facebook.

En juin 2019, Souleymane Conde est nommé coordinateur du mouvement social le Front National pour la Défense de la Constitution aux États Unis D’Amérique (FNDC/USA).

On ne peut donc être surpris de voir cet homme bénéficier de la confiance d’un important groupe d’intellectuels qui le porte à la tête de ce nouveau parti, ‘’La Diversité Républicaine de Guinée-DRG’’, qui s’emploie à rassembler les guinéens, à ne distinguer les guinéens que sur les seules bases de compétence et d’intégrité. Souleymane Conde a de grandes ambitions pour la Guinée. Il est convaincu de la qualité de la ressource humaine guinéenne, de l’âpre volonté du guinéen à se mettre au travail et à se créer le bien-être. La DRG, avec à sa tête Souleymane Condé, a eu le temps de comprendre les attentes du guinéen. Souleymane Conde est un homme de conviction, il s’est forgé les outils pour mettre le Guinéen en communion avec ses espérances. IL ressent dans son âme les cris de désespoir du grand peuple de Guinée. Avec humilité mais avec hardiesse, il propose au Guinéen un projet, un chantier : Construire dans le marbre les aspirations nationales. Il a la persévérance du ruisseau. Il n’y a point de roche qui lui résiste.

Pour ses convictions politique, pour sa farouche opposition contre le changement constitutionnel, l’injustice, l’ethnocentrisme et la mauvaise gouvernance, Il a été arrêté à Conakry le 12 septembre 2020 par les agents de la police judicaire, deux heures après le lancement officiel de la DRG. Il a été jugé et condamne 1an de prison ferme et au paiement d’une amende de 20 millions de FG. Il a bénéficié d’une grâce présidentielle après 9 mois -10 jours à la maison centrale de Conakry.