Transition : un émissaire de l’OIF a « discrètement » rencontré colonel Doumbouya, à Conakry (source)

[Information Mediaguinee] La pression s’accentue sur le nouveau pouvoir de Conakry. Un haut responsable de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) était discrètement à Conakry, la semaine dernière, a appris Mediaguinee de source généralement bien informée.

Selon nos informations, l’émissaire -un conseiller principal- était porteur d’un message de la Rwandaise Louise Mushikiwabo au président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya.

L’émissaire de la Francophonie a rencontré, loin des projecteurs, le nouvel homme fort de Guinée et lui a transmis le message de la secrétaire générale de l’institution sur la transition en cours en Guinée. Une information que Conakry refuse d’infirmer ou de confirmer malgré nos sollicitations.

A la tête du pays depuis le 5 septembre suite à un coup de force, le locataire du palais Mohammed V -qui fait office de Présidence pour la junte- multiplie les opérations de séduction à l’endroit de la communauté internationale.

Dimanche, tard la nuit, le CNRD a transféré Alpha Condé -qui refuse encore de reconnaitre Mamadi Doumbouya et de signer tout autre document- du palais Mohammed V pour la résidence de son épouse Djenè Kaba Condé, à Landréah, une banlieue proche de Conakry.

La libération « immediate et sans condition » d’Alpha Condé et la durée de la transition sont les deux points d’achoppement entre la Cedeao et le colonel Mamadi Dpumbouya.

