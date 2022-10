Transition : une mission technique de la Cedeao attendue à Conakry

Du 16 au 21 octobre 2022, une mission technique de la CEDEAO conduite par le Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, Dr Abdel-Fatau MUSAH séjournera à Conakry.

La mission a pour objectif spécifique, l’étude technique du chronogramme de la Transition par les experts de la CEDEAO et la Primature, les ministères de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger, de la Justice et des Droits de l’Homme, de la Sécurité et de la Protection civile, des Finances, de l’Économie et du Plan.

Cette mission technique conjointe fait suite aux entretiens tenus le 25 septembre 2022 en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies entre d’une part S.E.M le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bernard GOUMOU, accompagné de S.E Dr Morissanda KOUYATE, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger et d’autre part, S.E Prof. Omar Alieu TOURAY, Président de la Commission de la CEDEAO, et S.E le Président Thomas YAYI BONI, Facilitateur de la CEDEAO pour la Guinée.

Les résultats de cette mission technique conjointe feront l’objet d’une présentation aux autorités guinéennes, à la Commission de la CEDEAO et au facilitateur à une date convenue d’un commun accord.

Cette démarche d’appréciation du chronogramme de la Transition s’inscrit dans la volonté répétée du Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD) de prendre en compte les différentes étapes nécessaires à l’aboutissement d’une Transition réussie.