Transparence budgétaire en Guinée : les conseillers communaux de Matam bénéficient d’une formation

L’AUDIG à travers son projet Contrôle Démocratique et Renforcement de la Transperce Budgétaire (CODERET) a organisé ce mercredi 13 octobre, à Matam, une cession de formation pour les conseillers communaux de Matam. L’objectif est d’expliquer aux citoyens à la base le contenu du budget national, quels sont les projets qui concernent leur localité et comment mobiliser les fonds de la commune ?

Au sortir de cette première cession de formation dans la commune de Matam, Mamadou Touré, président de l’action unie pour le développement intégré en Guinée (AUDIG) est revenu sur les objectifs de ce module.

« Comme vous le savez, une fois que le budget est voté et publié, les acteurs gouvernementaux ont l’obligation d’expliquer aux citoyens à la base combien ils comptent mobiliser et pour quelle utilisation ? C’est la raison pour laquelle on a initié ce projet. Il s’étendra sur deux ans, il a débuté le 1er janvier 2020, et le travail qui a commencé c’est d’aller dans toutes les communes du pays et faire la même chose pour que naît une égalité dans la compréhension de l’information budgétaire.»

Ayant bénéficié de cette formation, Djibril Sylla, secrétaire général communal de la commune de Matam, est revenu sur les modalités absorbées durant les travaux. « On a compris aujourd’hui ce qu’on appelle budget, comment le mobilisé et le dépensé (…) Nous comptons au sortir de cette atelier vulgariser les expériences auprès de nos mandants.»

Pour finir, Mafoudia Camara, bénéficiaire a précisé : « Nous avons été outillés sur le budget de la commune, sur comment mobiliser les recettes et s’il est mobilisé, comment faire une bonne gestion ? Et éventuellement, comment expliquer aux citoyens ce que nous avons fait avec cet argent parce qu’ils ont aussi le droit de savoir les choses », a-t-elle expliqué.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708