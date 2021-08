Transparence budgétaire: OPENGUINÉE tient un séminaire national pour les acteurs de la société civile et des journalistes à Conakry

Pour faciliter l’accès à l’information budgétaire en Guinée, “OPENGUINÉE” organise ce Mercredi 18 août et Jeudi 19 août 2021, dans un réceptif hôtelier de la place, un séminaire national sur la transparence budgétaire, à l’endroit des acteurs de la société civile et des journalistes. Durant ces deux (2) jours de travaux, les participants seront outillés sur divers thématiques, dont entre autres “Le contrôle et l’exécution du budget, le cadre réglementaire et juridique de la loi de finance, le rôle de la cour des comptes dans le contrôle budgétaire…”

Présent au lancement de cette formation, Mamadou Alfa Diallo, président de l’association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) décline les objectifs de ce séminaire qui s’articulent autour des deux (2) points essentiels : « Premièrement, elle vise à renforcer les capacités de la société civile mais aussi des journaliste, en ce qui concerne le processus budgétaire. Et deuxièmement, elle vise à renforcer le cadre d’échange qu’il y a autour du budget dans notre pays. Cela s’inscrit dans une démarche globale où nous voulons que la transparence budgétaire soit effective en Guinée et qu’on puisse capitaliser sur les réformes engagées dans ce domaine afin de pouvoir adhérer à des initiatives comme le partenariat pour un gouvernement ouvert.», a expliqué Mamadou Alfa Diallo.

Pour sa part le coordinateur de la coalition pour la transparence et l’efficience budgétaire (COTEB) M. Amadou Bah, a, après avoir remercié les partenaires techniques et financiers d’ajouter : « Cette formation permettra de mettre sur la place publique des questions budgétaires qui sont longtemps restées à l’apanage des initiés. Pourtant, c’est la question essentielle de toutes les planifications en termes de développement. C’est-à-dire du plan national du développement économique et social, du budget national, du cadre des dépenses du budget à moins termes…Elle permettra également à la société civile de mener les plaidoyers pour faire en sorte que le budget soit transparent et accessible au public.», a-t-il précisé.

Pour conclure, Monsieur Camara Mamady Balla, inspecteur général d’État formateur a rappelé que cette formation de deux (2) jours est une avancée importante pour la Guinée, parce qu’elle permettra aux participants de se débarrasser : « des débats erronés ou des positions qui ne sont pas textuelles. Cela permettra également de renforcer leur processus, de savoir que ce qui se passe dans le monde budgétaire, comment il est conçu, dans quelles conditions les éléments sont pris pour que nous puissions avoir un budget un peu plus accessible », a-t-il conclu

