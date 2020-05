Transport aérien : Air France reprend ses vols sur Conakry le 15 juin prochain

La compagnie aérienne Air-France reprendra ses vols commerciaux en direction du continent africain, en juin 2020. Le programme détaillé de cette reprise est parvenu à Aprnews ce dimanche 10 mai 2020.

Il en ressort que les premiers vols partiront de l’aéroport Charles De Gaulle à Paris, le 3 juin 2020. Et la date de démarrage varie selon les destinations.

La Côte d’Ivoire et le Benin seront les premiers pays à être desservis, dès le 3 juin 2020. Il s’agit des vols en direction d’Abidjan avec escale à Cotonou. Il y en aura un seul dans la semaine du 3 et 11 juin.

Les vols directs sur Abidjan et sur Cotonou, eux, reprendront le 15 juin 2020, avec une fréquence de 4 vols par semaine.

Le même 15 juin 2020, reprendront également les vols sur Conakry en Guinée via Nouakchott en Mauritanie, avec une fréquence de 2 vols par semaine.

Le 15 juin également, l’on enregistrera la reprise des vols en direction de Lomé au Togo, avec escale à Niamey au Niger. Il y en aura 3 par semaine. Les vols directs sur le Cameroun (destination Yaoundé puis Douala) démarrent également le 15 juin 2020.

D’autres vols sont programmés pour le 16 juin 2020. Il y aura 3 vols directs, respectivement en direction de Bangui en Centrafrique (un vol par semaine), Dakar au Sénégal (4 vols par semaine) et Lomé au Togo (un vol par semaine). Ce 16 mai 2020, débuteront égalent les départs sur Abidjan, avec escale à Bamako au Mali (4 vols par semaine), ainsi que les vols sur Brazzaville au Congo qui feront escale à Kinshassa en RDC (4 départs par semaine). Les vols en direction de Kinshassa via Brazzaville, démarrent le 19 juin 2020.

Les vols sur Conakry en Guinée, avec escale à Nouakchott en Mauritanie, débutent le 17 juin 2020, avec une fréquence de 2 vols par semaine.

Les vols directs sur Djibouti à Djibouti, reprennent quant à eux, le 19 mai 2020 (avec 1 vol par semaine). Libreville au Gabon, commencera à être desservi à partir du 21 juin 2020, avec une fréquence de 4 vols par semaine.

La Côte d’Ivoire prend des dispositions

En Côte d’Ivoire, les autorités sanitaires ont pris une série de mesures pour tester les voyageurs à leurs arrivées, de sorte à éviter des cas d’importation du virus.

Dans une note dont Aprnews a reçu copie, le ministère de la santé et de l’hygiène publique indique que les voyageurs, à leur arrivée à l’aéroport seront conduits au centre de quarantaine de l’INJS, où ils seront systématiquement prélevés et testés. Ceux d’entre eux qui seront déclarés positifs, seront pris en change dans les centres. Ceux qui seront déclarés négatifs, seront autorisés à rentrer chez eux, mais invités à se confiner à leurs domiciles, pendant 14 jours, et suivis à distance par les services de l’Institut national de l’hygiène publique (INHP).

Pour ceux d’entre eux qui présentent d’autres antécédents médicaux, ils seront invités à rester confinés chez eux. Les cas les plus sérieux seront conduits dans des centres de santé afin d’être pris en charge.

