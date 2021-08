Transport : ‘’dans deux à trois jours, tout rentrera dans l’ordre’’ (Frebori Donzo, Union nationale des Transporteurs)

Frebori Donzo, le président de l’Union nationale des transporteurs de Guinée, est intervenu dans l’émission “Mirador de FIM Fm” de ce jeudi 5 août 2021, suite à l’augmentation du prix de transport après celle du carburant.

Interrogé par les chroniqueurs de cette émission pour savoir si le prix du transport n’a pas augmenté. Il dira oui et non.

« Oui et non, parce que le transport, au moment où le prix était à dix mille francs (10000fg), on avait fixé avec l’État, le transport à mille quatre cents ( 1400 FG). De dix mille (10000fg), le carburant est venu à neuf mille (9000fg). Mais entre-temps, il y a eu des problèmes de monnaie qui se sont posés. A Conakry, les gens ont préféré mettre à mille cinq cents (1500fg), ce qui n’était pas un tarif officiel. Donc, les gens sont restés à mille cinq cents (1500fg). Quand on a parlé de onze mille, on a discuté, on a fait le travail ensemble. On a dit bon, on ramène le prix officiel maintenant à mille cinq cents (1500fg). C’est cela je vous dis oui ou non. Parce que ces mille cinq cents là se pratiquaient déjà », a-t-il indiqué.

Poursuivant, le président de l’Union des transporteurs de Guinée demande à la population de rester patiente, tout en les rassurant que dans deux à trois jours tout rentrera dans l’ordre, faisant allusion à l’augmentation du prix de transport.

« Vous êtes un peu pressés. Au moment où je vous parle, moi je suis à N’zérékoré, à Beyla mais nos hommes sont sur le terrain. La preuve en est que Ousmane Horoya, secrétaire général du syndicat, venait de m’appeler avant votre appel pour me dire d’appeler à Matoto. Dans deux à trois jours, la situation va revenir à la normale. Ce que nous demandons à la population, c’est de la patience. Dès le départ, les gens décident par manque d’information, par manque de compréhension, mais nous, notre structure et celle des syndicats nous sommes là pour travailler pour que tout le monde revienne sur le prix officiel », a-t-il rassuré.

Comme pour dire qu’il n’agit pas seul, il dira que les chauffeurs sont représentés par leur secrétaire général. Il ajoute même que toutes les gares routières étaient représentées au cours des discussions qu’ils ont eues avec le gouvernement.

Christine Finda Kamano