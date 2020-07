Transport : le CGC lance le projet de construction des aires de stationnement et de repos des transporteurs à l’intérieur du pays

Dans le but de soulager les nombreux transporteurs et surtout d’éviter le stationnement anarchique des camions le long des routes, la direction générale du conseil guinéen des chargeurs (CGC) a récemment lancé un grand projet de construction des aires de stationnement et de repos des transporteurs dans le pays profond.

C’est dans cet ordre d’idée qu’une mission dépêchée par ladite direction sur les différents sites retenus pour la circonstance.

Selon nos informations, l’objectif de cette mission de terrain était de procéder à la pose de la première pierre pour la construction des ouvrages prévus sur les différents sites dont entre autres à Tamagaly dans la préfecture de Mamou avec la construction d’une clôture de protection de 10 hectares et d’un bloc administratif, à Cisséla dans la préfecture de Kouroussa, avec la construction d’une clôture de protection de 10 hectares et d’un bloc administratif et à Kourémalé, avec la construction d’un hôtel de 45 chambres, d’un restaurant et une salle de conférence.

Présentes aux côtés de cette mission, les autorités des différentes localités concernées ont apprécié la construction de ces infrastructures en vue selon eux, de lutter contre certaines pratiques malsaines comme le stationnement anarchique des camions le long des routes ; les accidents de circulation dus au manque de repos des conducteurs ; les coupeurs de route ; l’exode rural pour rendre le trafic routier interurbain et inter Etat des personnes et des marchandises plus fluide et sécurisé et favoriser la création de l’emploi des jeunes.

A en croire au Directeur général de CGC, M’bany Sangaré, ces travaux engagés seront exécutés dans le délai prévu pour le plus grand bonheur des transporteurs.

