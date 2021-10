Transport: reprise effective du train passagers Conakry-Express, moins d’engouement (constat)

À l’arrêt depuis 10 mois, pour un non accord entre la société RUSAL et les autorités guinéennes, le train passagers Conakry-Express qui fait la navette entre Kagbelen-Kaloum transportant des milliers d’usagers, a repris le trafic ce lundi, 11 octobre, comme annoncé par les nouvelles autorités du pays. Très tôt ce matin, nous avons fait un tour à l’arrêt situé derrière le camp Alpha Yaya Diallo, en haute banlieue de Conakry, pour constater l’effectivité de cette reprise.



Trouvé à l’arrêt plateau ce matin, 3 minutes avant l’arrivée du terrain Conakry-Express, Mark Akoï Koïvogui, attend cet engin depuis une quinzaine de minutes pour rallier son lieu de travail à Coleyah. Il est très heureux pour cette reprise.

«Depuis le premier jour qu’ils ont annoncé que le train va reprendre lundi 11 octobre, j’étais déjà très content et aujourd’hui je suis très content. Lorsqu’il roulait, je le prenais régulièrement à l’aller comme au retour pour me rendre au travail. Je préfère le terrain parce qu’il y q pas d’embouteillage et le coût est plus bas par rapport aux voitures. D’ailleurs c’est lui qui vient là », s’est-il réjoui.

Cet autre citoyen qui s’embarque pour Kaloum, centre d’affaires, qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat a indiqué qu’il prenait régulièrement le terrain avant son arrêt, non sans exprimer toute sa satisfaction pour cette remise en circulation de cet engin.

« C’est un sentiment de joie parce que ça fait longtemps le train n’était pas en marche. On remercie le bon Dieu, on remercie également le CNRD d’avoir facilité la tâche à la population.», confie-t-il avant de s’embarquer dans la précipitation.



Interrogé à l’arrêt, un travailleur de Conakry-Express a fait savoir ceci : «Je suis très content de reprendre le service d’un côté et de l’autre côté, je suis très content pour les usagers qui pourront emprunter ce train afin de se rendre à leur lieu de travail respective.»

Mamadou Yaya Barry

622266708