Transports : Aboubacar Sylla passe les charges à Mohamed Keita

La passation de service entre les ministres sortant Aboubacar Sylla et entrant Mohamed Keita, ancien ambassadeur de Guinée à Moscou s’est tenue mercredi dans l’enceinte du Ministère des Transports, en présence la présence de plusieurs personnalités du pays.

Pour le ministre Aboubacar Sylla qui va au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, il a pu accomplir sa mission grâce à la bonne collaboration de ses désormais anciens collaborateurs, espérant que les relations seront de même avec son successeur. Avant de rappeler son bilan à la tête du département.

Poursuivant, il s’est réjoui de la confiance renouvelée par le président de la république en sa personne.

« Je dis merci aux uns et aux autres. Et en vous disant que mon esprit sera de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique. Mais, mon cœur demeurera au ministère des transports encore pour toujours », dit-il.

Pour sa part, le ministre entrant, Mohamed Keita a remercié le président Alpha Condé pour le choix porté sur sa personne, assurant que le président Condé ne regrettera pour le choix.

“Le département des transports constitue si je dois le dire sans exagération le statut et l’incontournable levier dans le système de développement socioéconomique d’un pays. Nous sommes conscients des ressorts des chemins de fer, des infrastructures aéroportuaires et portuaires performantes. Et des routes impraticables ainsi que des équipements permettant les échanges, il ne saurait avoir de développement. Nous avions une des plus prestigieuses compagnies aériennes de l’Afrique, la compagnie nationale Air Guinée. La navigation fluviale était une réalité entre Kankan et Bamako. Il est regrettable de constater que tous ces acquis sont aujourd’hui un lointain souvenir. C’est un devoir pour nous de nous investir pour combler notre retard dans le secteur porteur de croissance. Nous devons concrétiser par les actes la vision, les ambitions du président de la République, développer le secteur des transports en République de Guinée pour en faire une locomotive de progrès pour tous. Les infrastructures dans le secteur aérien sont obsolètes, les pistes sont dégradées, envahies par des habitations anarchistes et certaines par leurs structures ne répondent plus aux exigences de sécurité du transport aérien. Quant aux chemins de fer, tout est pratiquement à refaire”, a t-il indiqué.

“Comme vous le savez, le constat certes n’est pas reluisant, mais en identifiant les obstacles et les défis qui nous attendent ensemble, nous pouvons apporter des réponses adéquates pour le bonheur de l’ensemble des Guinéens”, souligne le nouveau ministre.

Elisa Camara

