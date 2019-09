Transports : Conakry accueille ce mardi ses wagons…

Les wagons achetés en Suisse par la Guinée et qui ont fait couler beaucoup d’encre arrivent ce mardi à Conakry. C’est le Ministère des Transports qui a annoncé la nouvelle.

« Ces voitures qui ont été entièrement restaurées il y a quelques années datent des années 1960 et ne roulaient plus depuis 2015, sauf pour des convois de formation. Elles sont en bon état et ont été refaites au début de la décennie », avait écrit un journal suisse en citant Yannick Fournier, responsable du service technique de l’unité matériel roulant du MBC.

Le ministre guinéen des Transports Aboubacar Sylla avait révélé lors d’une conférence de presse que ces voitures avaient couté à la Guinée 4000 euros. Ajoutant que les rails sur lesquels ces wagons doivent rouler est une ligne métrique, c’est-à-dire que l’écartement des rails est d’un mètre. A l’en croire, les wagons pour ce type de train ne sont plus fabriqués dans le monde depuis des décennies et qu’il est impossible de trouver des wagons neufs pour ce type de rails.

Ces wagons pourraient soulager les citoyens dans un pays où les moyens de transport restent encore un luxe.

Mediaguinee