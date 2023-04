Transports en commun : des apprentis chauffeurs font recours à cette pratique dangereuse sur nos routes

A première vue, l’on pourrait penser qu’il a été attaché et mis à cet endroit par autrui mais non, détrompez-vous, cet apprenti chauffeur a aménagé à sa guise cet endroit pour dormir lorsqu’il aura sommeil durant le parcours du trajet.

A l’image de ce petit, ils sont des dizaines d’apprentis chauffeurs à faire usage de cette pratique hautement dangereuse à travers les routes nationales du pays.

Et selon nos informations, les apprentis chauffeurs des minibus qui font le trajet Conakry – N’Zérékoré, une distance d’environ 900 Km sont ceux qui font très souvent recours à cette pratique en complicité avec leurs maîtres. Aux dires de certaines personnes, ces apprentis « dorment paisiblement » dans ces positions malgré l’état des routes du pays. Et malgré l’érection de quelques barrages par endroit par les forces de l’ordre les nuits, les chauffeurs et leurs apprentis parviennent à passer les « check-point » sans être inquiétés.

Face à cette pratique qui prend de plus en plus d’ampleur, si rien n’est fait par les syndicats des transporteurs et les autorités, des dizaines de jeunes risquent de perdre leur vie le long des routes nationales guinéennes.

Sadjo Bah