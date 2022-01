Transports : les vols Emirates au départ de Conakry ont repris, hier jeudi

Suspendus il y a des semaines, les vols commerciaux de la compagnie émiratie Emirates à destination et en provenance de cinq pays africains dont la Guinée ont repris jeudi, 13 janvier 2022. L’annonce de la reprise des services passagers de Emirates dans ces pays non sans restrictions a été faite à travers un communiqué.

Cependant, le communiqué indique que les passagers arrivant ou transitant à Dubaï en provenance des pays susmentionnés doivent remplir certaines conditions de voyage.

Selon le communiqué : « les passagers voyageant à Dubaï depuis la Guinée (CKY), l’Ouganda (EBB) ou le Ghana (ACC) doivent présenter un certificat de test PCR négatif avec un code QR pour un test effectué dans un établissement agréé dans les 48 heures précédant le départ, un test PCR rapide de 06 heures avec un code QR, et un test PCR à l’arrivée à DXB. La validité du test est calculée à partir du moment où l’échantillon a été prélevé »

Par ailleurs, le communiqué souligne que : « les passagers transitant à Dubaï en provenance de Guinée (CKY), d’Ouganda (EBB), du Ghana (ACC) et de Côte d’Ivoire (ABJ) sont uniquement tenus de respecter les exigences de voyage de leur destination finale. Et, Les passagers transitant à Dubaï en provenance de Guinée via le Sénégal (CKY via DSS) sont tenus de respecter les conditions de voyage de leur destination finale »

La compagnie aérienne Emirates avait suspendu ses vols à destination de ces pays à cause du Covid-19 et l’apparition du variant Omicron.

Sadjo Bah