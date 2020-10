Transports, situation sociopolitique : Aboubacar Sylla rencontre l’ambassadeur de France

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, en présence de cadres de son cabinet, a reçu en audience, ce mercredi, 21 octobre 2020, Monsieur l’Ambassadeur de la France en République de Guinée.

Marc FONBAUSTIER était venu discuter avec les autorités du Ministère des Transports autour des perspectives économiques dans les transports pour des entreprises de droit français en Guinée et de la situation sociopolitique du pays.

Au cours des échanges, le Ministre d’Etat et l’Ambassadeur se sont félicités de l’aboutissement du projet d’extension, de rénovation et de modernisation de l’Aéroport International de Gbessia Conakry, dont les travaux de démarrage ont été récemment lancés à Conakry, un projet de grande envergure qui réunit des organismes de droit guinéen, français et autres.

Le Ministre d’Etat a, par la suite, présenté au diplomate français, l’ensemble des perspectives d’investissement dans les secteurs des transports ainsi que les différentes modalités de partenariat et les régimes qui s’y attachent.

Ensuite, en évoquant la situation sociopolitique actuelle du pays, née du processus du 18 octobre, le Ministre d’Etat et l’Ambassadeur ont convenu de la nécessité absolue du respect, par l’ensemble des parties prenantes au processus politique et électoral, des règles du jeu démocratique et la préservation de la paix sociale.

Le Ministre d’Etat et l’Ambassadeur ont salué le caractère cordial des échanges et ont promis de se rencontrer très prochainement pour échanger autour de questions d’intérêts communs.