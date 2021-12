Traque des fonds publics… l’agent judiciaire de l’Etat annonce les premiers dossiers

L’agent judiciaire de l’Etat a annoncé lundi à la télévision nationale la traque de plusieurs hauts responsables et leurs comptables accusés de détournements, de faux et usage de faux et de faux en écriture. Ils sont accusés de n’avoir pas pu justifier la sortie de fonds lors du dégel des comptes par le CNRD, la junte qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier.

Me Mohamed Sampil indique avoir recu 75 dossiers dont les concernés seront sou peu devant la Justice pour y répondre.

Le directeur général de l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG) et son comptable, le président de la haute Autorité de la Communication (HAC) et son comptable, la directrice générale du Port Autonome de Conakry (PAC) et son comptable, l’ex-directeur général de l’Agence nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et son comptable sont les premiers dossiers qui seront jugés.

« Les dossiers en question sont au nombre de 75, transmis à ce jour à l’Agence Judiciaire de l’Etat. Des vérifications ont permis de constater pour certains, des écarts injustifiés à date en dépit d’un long délai qui avait été accordé aux personnes concernées », souligne Me Sampil.

Elisa CAMARA