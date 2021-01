Travaux publics : Moustapha Naité passe le témoin à Kadiatou Emelie Diaby

Non reconduit dans le nouveau gouvernement, le ministre Moustapha Naité (ministre sortant) a passé le témoin ce vendredi, 29 janvier 2021, à la nouvelle promue, Kadiatou Emelie Diaby à la tête du Ministère des Travaux Publics.

Cette cérémonie de passation de témoin s’est déroulée dans les locaux dudit Ministère sous la présidence du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Youssouf Kiridi Bangoura qui avait à ses côtés le secrétaire général adjoint du gouvernement et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son intervention de circonstance, le ministre Naité qui quitte après plus de 2 années de services intenses à la tête de ce département stratégique a tout d’abord exprimé sa gratitude au Président de la République, Pr Alpha Condé qui, selon lui, lui a permis près de 7 ans, de servir loyalement et avec passion son pays en tant que ministre de la République.

« Il ya environ 2 ans et demi, ici même devant quasiment le même parterre de personnes, j’ai pris fonction à ce poste de ministre des Travaux Publics. Et à l’époque j’avais dit, entre autres, deux choses : La première : J’avais évoqué l’immense défi, les responsabilités et la lourde tâche qui incombent au Ministère des Travaux Publics dans le développement de notre pays dans la réussite du mandat du Président de la République. Au terme de 2 ans et demi sous l’autorité du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, à qui j’adresse également ma profonde gratitude, ensemble, en dépit des nombreuses difficultés, nous avons pu enclencher une réelle dynamique et mettre en route l’ensemble des grands travaux routiers qui concrétisent la vision du Chef de l’Etat dans le secteur des infrastructures routières », dira-t-il entre autres, avant de remercier l’ensemble des travailleurs du département pour leur accompagnement sans relâche.

« J’ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers vous. Vous m’avez accueilli comme votre enfant et votre frère. Je repars comme un enfant et un frère qui a beaucoup appris. Merci à vous tous », s’est-t-il adressé aux nombreux employés dudit département.

S’adressant à sa remplaçante, il n’a pas manqué de mots pour lui souhaiter plein succès tout en lui rassurant que tout le personnel du ministère sera à ses côtés pour l’aider à accomplir ses nombreuses missions.

« Il (personnel) vous sera dévoué comme il l’a été avec chacun de vos prédécesseurs. Pour ma part, je vous souhaite une très belle charge et je reste entièrement disponible pour faciliter votre prise de fonction. »

Pour sa part, la nouvelle ministre a, après remercié le Président de la République et le Premier ministre pour sa nomination, a vivement remercié son prédécesseur (Moustapha Naité) pour, dit-elle, le travail qui a été accompli sous son leadership.

« Monsieur le ministre, vous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler pour les consolider et développer le secteur des transports en Guinée. Maintenant, je voudrais m’adresser à tous les collègues de ce ministère. Je suis fiers de me joindre à votre équipe pour apporter mon humble contribution aux réalisations du programme de développement des infrastructures routières », dira-t-elle entre autres.

Youssouf Keita

+224 666487130