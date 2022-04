Très malade, l’ex-gouverneur de la BCRG Louncény Nabé a besoin d’être évacué

L’ancien gouverneur de la BCRG (Banque centrale de la République de Guinée) Dr Louncény Nabé est très malade.

Inculpé pour des faits de ‘’détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux’’ par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) le mercredi. 23 mars dernier et écroué à la maison centrale de Conakry. l’ex-chef de la BCRG a été admis à l’hôpital Ignace Deen pour des soins.

Grâce à une ordonnance prise le 29 mars dernier par la CRIEF. Dr Nabé est toujours a l’hôpital où sa santé continue de se dégrader. C’est pourquoi de sources proches du dossier indiquent que le banquier a besoin d’une évacuation sanitaire à l’étranger pour se soigner pour éviter des complications liées à sa santé déjà si fragile.

« Dr Nabé a une santé très fragile, il a besoin d’être évacué. Ceux qui doivent l’aider doivent se bouger maintenant pour sauver de la maladie un homme aux grandes compétences », plaide un proche du Dr Nabé.

Limogé et remplacé par Dr Karamo Kaba en décembre dernier par le CNRD, la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier, Dr Nabé a passé plus de 10 ans à la tête de la BCRG sous Alpha Condé.

Sadjo Bah