Trésor public : près de 100 cadres formés en finances publiques

Dans le but d’améliorer les réformes des finances publiques en République de Guinée, particulièrement sur le bon fonctionnement de l’Etat en matière de gouvernance économique, 91 cadres du secteur budgétaire viennent d’être certifiés ce mercredi, 16 juin 2021 au siège de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique en vue de perfectionner les finances publiques guinéennes.





Une cérémonie s’est déroulée en présence du ministre du Budget Ismaël Dioubaté, du ministre de la Fonction publique Dr Mamadou Ballo, l’Ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne en Guinée SEM Josep Coll et plusieurs personnalités du secteur budgétaire de notre pays.



En effet, il s’agit d’une des réformes les plus essentielles pour le bon fonctionnement du régime économique et qui constitue en même temps une évolution structurelle et structurante de l’administration.



Pour la circonstance, le ministre de tutelle Ministre, Ismaël Dioubaté a décrit le contexte de l’évènement. « Cette cérémonie intervient dans un contexte où nous actualisons le cadre organique et le bilan de compétence dans les Ministères, notamment les grandes instances du contrôle économique et financier. C’est pourquoi nous accueillons avec fierté et espoir cette première promotion des cadres dynamiques et dotés des compétences nécessaires qui pourront l’exercer avec professionnalisme les nouveaux outils des finances publiques », dit-il.



Poursuivant, le ministre du Budget a mis un accent particulier sur la formation des cadres dudit secteur. « Pour qualifier l’administration financière, nous nous sommes inscrits d’une démarche gouvernementale de qualité. Il faut donner de compétences aux cadres pour éviter de faire des nominations (…) Et pour aussi, assurer la relève en matière de l’administration des finances publiques. Le président Alpha Condé a mis un accent particulier sur l’efficacité et l’efficience de l’administration publique. Dans la gestion des finances publiques, il faut donner les outils nécessaires pour que nos cadres soient aux normes internationales », a indiqué Ismaël Dioubaté.



Cette remise de certificat a été aussi une occasion pour ses récipiendaires de capitaliser sur l’ensemble des travaux qui ont été menés au cours des dix-huit mois écoulés.

De son côté, l’Ambassadeur de l’Union européenne en Guinée, SEM Josep Coll dira. « Il ne peut y avoir de réformes réussies sans institutions robustes et sans un capital humain compétent pour les porter et les matérialiser au quotidien. Je crois que, ce qui peut apparaitre comme un truisme aux yeux de certains, nécessite d’être réaffirmé tant parfois, dans le les projets, certaines conditions préalables et facteurs de succès sont occultes à cause d’une analyse restreintes aux seules dimensions techniques. C’est dans ce sens, et dans le cadre du PARFIP qu’un appui institutionnel majeur a entre autres étés fournis visant : le renforcement des capacités des parties prenantes pour l’exécution des réformes ainsi que la mise en œuvre d’un programme de formation continue, allant de la cellule technique de suivi des programmes (CTSP) aux directions impliquées », relève le diplomate européen.



L’Union européenne accompagne la Guinée depuis 2012 dans la réforme des finances publiques.

Heureux de recevoir ce certificat, Djibril Magassoubassa, président des cadres certifiés en finances publiques et major de la promotion Audit est revenu sur le bienfondé de cette formation.

« C’est un sentiment de défi, nous sommes depuis janvier avec les connaissances anciennement acquises, il était nécessaire de les approfondir. Alors, nous avons été recrutés en perfectionnement en finances publiques, avec des mois de formations au départ et nous avons choisi la spécialisation Audit et contrôle de la gestion des finances publiques. Heureusement, je suis sorti majeur de la promotion et ela est le résultat d’un grand défi ».



Fort d’un suivi rigoureux de formation qui s’est soldée par cette certification ce mercredi, les bénéficiaires en comptabilité, gestion budgétaire, fiscalité et audit ont tour à tour manifesté leur joie, dans l’ambition d’assainir les finances publiques guinéennes.

Amara Touré