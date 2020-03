Tribunal de Dixinn : poursuivis par Koundouno et Diallo, les prévenus Fabou de la DCPJ et Simankan de la BRI absents au procès  

Ouverture, ce jeudi 19 mars au tribunal de première instance de Dixinn du procès ministère public contre le directeur central de la police judiciaire (DCPJ), le Commissaire divisionnaire, Aboubacar Fabou Camara et le commandant de la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI)Mohamed Lamine Simankan suite à une plainte de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, tous membres du FNDC.

Dans ce dossier de citation directe, le commissaire divisionnaire, Aboubacar Fabou Camara et Mohamed Lamine Simankan sont poursuivis par le duo Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo pour des faits de violences volontaires, atteintes à la vie privée, violation de domicile, destruction de biens et atteintes aux libertés individuelles.

A l’audience de ce matin, les débats se sont accentués autour de la fixation de la consignation. Mais, les prévenus ont brillé par leur absence. Ce qui a d’ailleurs amené le juge, Alphonse Charles Wright d’ordonner au tribunal de prendre toutes les dispositions pour que le commissaire divisionnaire, Fabou Camara et Mohamed Lamine Simankan soient présents à la prochaine audience. Avant de fixer la caution à 500.000fg.

L’affaire est renvoyée au 2 avril prochain.

Elisa Camara

