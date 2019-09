Tribunal de Kaloum: Fodé Baldé de l’UFR et le journaliste Mohamed Bangoura condamnés

La sentence vient de tomber au tribunal de première instance de Kaloum dans l’affaire Fodé Baldé de l’Union des forces républicaines (Ufr) et Mohamed Bangoura, directeur de publication du site d’informations Mosaïqueguinee. Dans ce verdict rendu public, ce mardi, la juge Hadja Mariama Doumbouya a reconnu coupables les deux prévenus pour des faits de diffamation et d’outrage au chef de l’Etat. Et les a condamnés au payement d’une amende de 3 millions de francs guinéens chacun.

Le tribunal a aussi ordonné la publication de la présente décision sur le site Mosaïqueguinee. Une décision de la justice qui a réjoui l’avocat de la partie civile, Me Lancei Doumbouya qui dit que le droit a été dit.

Quant à la défense, par la voix de Me Mohamed Traoré, elle a affirmé qu’elle va interjeter appel.

Un verdict qui a tout de même suscité de la joie chez des militants de l’Ufr présents qui disent avoir préféré l’amende à la prison.

Elisa Camara

+224 654957322