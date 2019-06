Tribunal de Mafanco : deux journalistes condamnés pour diffamation, la défense relève appel

Le tribunal de première instance de Mafanco a rendu sa décision lundi dans l’affaire opposant le journaliste André Morel Gaston et Guy Mansaré au président –contesté- de l’AGEPI Moussa Iboun Conté. Poursuivis pour diffamation et injures publiques par voie de presse, ces remis en cause sont déclarés coupables de ces faits et soumis au paiement de 10 millions GNF au titre de dommages et intérêts.

Certes ça été un déboulement suicidaire pour les prévenus mais les peines s’avèrent raisonnables aux yeux des avocats de la partie civile bien qu’elle dise être partiellement satisfaite de la décision rendue. Cette décision intervient après plusieurs reports du dossier au tribunal de première instance de Mafanco. André Morel Gaston et Guy Mansaré sont condamnés à verser 2 millions GNF chacun à l’Etat et 10 autres millions GNF à la partie civile pour réparer les préjudices causés.

Dailleurs, les avocats d’Iboun Conté se frottent les mains malgré des réserves notées. Une décision que Lancinet 3 Camara, avocat de la partie civile considère comme étant normale.

« C’est une décision normale parce que vous savez que nous sommes en matière pénale. Le prévenu avait déposé une demande de rabattement pour que cette affaire soit consistante et qu’on reprenne les débats alors que nous ne sommes pas en matière civile. Ailleurs, les affaires comme ça ne prennent pas du temps. Nous nous sommes opposés parce qu’il n’y avait aucun fondement légal. Même si c’est par voie de liquidation, nous sommes en matière pénale quand même. Il y a quand même une dose normale en terme de temps pour la gestion d’une affaire pénale. Cette affaire a été appelée à plusieurs reprises et en sa présence d’ailleurs. Nous ne pouvons pas nous conformer au programme du conseil du prévenu. Nous comptions déposer un appel incident, parce que nous avons fait des demandes qui n’ont pas été pris en compte. Ce n’est pas seulement le montant qui nous intéresse, monsieur Conté a été réduit moralement, il a été piétiné mentalement et sa dignité a été jetée dans l’eau. Nous avons demandé à ce qu’une condamnation intervienne pour interdire à ces journalistes l’apparition de leurs journaux pendant un bon moment et la publication de cette décision partout où le besoin se trouve. Réquisition. Madame le procureur est intervenue dans le même sens, elle s’elle opposée. Nous sommes la victime principale, nous sommes la victime qui avons subi dans nos chairs et dans nos morales les conséquences des actions entreprises par les deux journalistes ».

Considérant que le droit n’a pas été dit, les avocats de la défense comptent interjeter appel. Car pour eux, aucun journal incriminant les prévenus n’a été présenté dans le dossier.

« Nous concevons cette décision comme celle résultant unilatéralement de la partie civile. Voilà et le tribunal a suivi aveuglément, parce qu’il n’y a jamais eu débat contradictoire dans ce dossier. Et ce qui est pire, techniquement quand tu accuses quelqu’un de t’avoir diffamé, c’est que le support de cette diffamation devait être présent dans le dossier. A l’audience c’est sur le support que le tribunal devait rendre sa décision. Mais bizarrement dans le dossier il n’y a même pas les journaux incriminés. Les journaux devaient être là et confrontés aux personnes poursuivies et dans ce cadre, toute décision qui allait être rendue devait être le fruit de cette confrontation, de cette pratique professionnelle. Et malheureusement tel n’a pas été le cas mais tout de même nous avons relevé appel. Ce qui met à néant la décision qui vient d’être prononcée et les débats vont commencer à zéro à la Cour d’appel « , se console Me Facinet Soumah, avocat de la défense.

Maciré Camara