Tribunal de Mafanco: le maire de Matam et son adjoint sortent de prison, mais placés sous contrôle judiciaire

Poursuivis pour des faits d’escroquerie et entrave à la libre compétition dans la délivrance des marchés, le maire de Matam, Saidouba Sacko et son premier vice-maire, Ismaël Condé viennent d’être libérés et placés sous contrôle judiciaire dans la soirée de ce mardi 14 juillet par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Mafanco après deux heures d’audition.

Les prévenus qui étaient placés en garde à vue dont le premier vice-maire Ismaël Condé depuis vendredi dernier et le maire Saidouba Sacko depuis hier lundi ont été auditionnés de 17 heures à 19 heures avant d’être placés sous contrôle judiciaire et au payement d’une caution.

Selon l’un des avocats des concernés, Me Alsény Aissata Diallo, “il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Nous, nous rentrons aujourd’hui à la maison avec nos clients. Vous comprendrez que c’est un ouf de soulagement. Ceci dit, nos clients sont soumis à une astreinte, à un contrôle judiciaire”.

Donc, poursuit-il, “le juge déterminera dans une ordonnance les jours pendant lesquels ils viendront emmarger pour justifier leurs présences et pour remplir les obligations de ce contrôle judiciaire”.

Par ailleurs de rappeler que c’est le début: “le juge d’instruction va entrer en profondeur dans ses investigations judiciaires. C’est à l’issue de ces investigations judiciaires là, qu’on saura vous dire de façon détaillée ce qui s’est passé dans cette affaire”.

Se réjouissant que ses clients ne soient pas allés à la maison centrale, Me Salifou Béavogui de confier :”En réalité, Il fallait craindre le pire. Nous sommes un peu habitués à ce genre de dossier, nous savons ce qui peut arriver d’un moment à l’autre. Mais Dieu merci, il n’y a pas eu de récupération. Nous nous sommes rendus compte que la justice tenait le bout de cette affaire”.

Elisa Camara

