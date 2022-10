L’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara a laissé éclater son moi, ce mercredi au terme du 3è jour d’audience du procès du massacre du 28 septembre 2009 qui a fait plus de 150 morts. Sur la vidéo -amateur- qui fait le tour des médias et réseaux sociaux, on y voit l’ex-capitaine dénoncer avec force sa détention prolongée. Vidéo👇👇