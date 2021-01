Tribunal militaire : le collectif des avocats de la défense des militaires et civils poursuivis exige la reprise des audiences

Le collectif des avocats chargés de la défense des militaires et civils poursuivis devant le tribunal militaire permanent de Conakry et placés en détention provisoire depuis 2019, pour plusieurs infractions constate avec regret et amertume le renvoi sans date de reprise de leur procès.

Il (collectif) l’a fait savoir ce mardi, 19 janvier, dans une déclaration rendue publique. Selon ledit collectif, c’est depuis le mois de mars 2020 que les audiences ont été interrompues par la Covid-19.

Depuis lors, dira t il, « le dossier n’a plus été appelé à l’audience publique. Pourtant depuis le 15 juillet 2020 on a ordonné la reprise de toutes les audiences sur toute l’étendue du territoire national guinéen. Ce, à compter du 20 juillet 2020. »

« En dépit de cette instruction ministérielle comme d’autres justiciables, nos clients n’ont pas eu la chance de reprendre le chemin des audiences, alors qu’ils sont tous privés de leur liberté et ce, en dépit de la présomption d’innocence. »

Pour terminer, ce collectif des avocats chargés de la défense des concernés a exigé la reprise des audiences criminelles devant le tribunal militaire permanent de Conakry afin que justice soit rendue conformément à la loi.

Elisa Camara

