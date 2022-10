Tribune] 02 octobre 2022: que voulons-nous fêter réellement ? [Aboubacar Koita]

Chaque 02 Octobre, les guinéens célèbrent leur indépendance. Mais pour cette année, il se trouve que notre pays la Guinée est dans une crise multiforme et il est à un tournant décisif, gravissime de son histoire avec une gouvernance qualifiée par des observateurs comme étant unilatérale et désastreuse de la junte au pouvoir.

Le 01 octobre 2017 j’exprimais sur cette tribune mon indignation face à la célébration en fanfare et budgétivore de notre date d’accession à l’indépendance. 5 ans après, les réalités exigent que je partage le même texte pour une prise de conscience collective.

Pour ma part, nous ferions mieux de dédier le 02 Octobre à une méditation nationale sur la décadence des valeurs en Guinée , la quasi inexistence d’hommes publics fiables dans le pays dont la sagesse pouvait inspirer la jeunesse. Les questions qui taraude mon esprit sont entre autres :

Peut-on fêter l’instabilité politique et institutionnelle ?

Peut-on fêter le communautarisme, l’ethnostratégie et le clanisme ?

Peut-on fêter une éducation nationale commercialisée et comateuse, un système de santé qui fait notre honte ?

Peut-on fêter nos tricheries dans les élections, les marchés publics, les concours et les nominations?

Peut-on fêter le fait que l’occident continue de nous construire des latrines et des points d’eau dans nos villages ?

Peut-on fêter notre incapacité à créer de la valeur ajoutée sur la bauxite et l’acajou de Boké, Kamsar et Fria ; les agrumes de Kindia, la pomme de terre du Foutah ; le coton et l’or de la haute Guinée ; le café, cacao et banane de la forêt …pour donner de l’emploi aux jeunes?

Peut-on fêter la méfiance, l’opacité et le désir permanent de nuire à ses compatriotes?

Le 02 Octobre est un jour dont la vacuité symbolique me fait réfléchir sur nos péchés collectifs et la manière dont nous détestons notre pays et ses valeurs. Défilé civil et militaire, c’est vraiment bien mais je me demande quel est le message à retenir?

Sans l’indépendance mentale, nous ne sommes que des esclaves en liberté contrôlée. A quoi servent nos grades de master, d’ingénieur et de doctorat si c’est pour être des guignols!

Une indépendance, c’est la célébration de l’autodétermination et de l’émancipation de chaque peuple, de l’existence d’institutions fortes résistantes comme le rocher. C’est l’hommage rendu à la bravoure, à la créativité, aux inventions et aux valeurs.

C’est la célébration des symboles, des fiertés nationales, du patriotisme, des avancées dans le respect des droits humains et de la sécurité humaine. C’est la célébration de la géopolitique du pays à travers des positions d’influence politique, d’influence scientifique et technologique, d’influence économique, d’influence culturelle et d’influence sportive.

Un peuple ne célèbre pas l’instabilité institutionnelle;

Un peuple ne célèbre pas la corruption et l’impunité;

Un peuple ne célèbre pas un parlement incapable de s’affranchir du pouvoir exécutif ;

Un peuple ne célèbre pas l’incurie politique;

Un peuple ne célèbre pas l’incapacité à réformer l’école et le système sanitaire;

Un peuple ne célèbre pas ceux qui pillent les deniers publics et se protègent entre eux;

Un peuple ne célèbre pas la dépendance du système judiciaire;

Un peuple ne célèbre pas l’échec des politiques de l’emploi et l’égarement de la jeunesse;

Un peuple ne célèbre pas l’inexistence de l’éducation à la citoyenneté et l’analphabétisme;

Un peuple ne célèbre pas la culture du mensonge, de la haine et des vengeances.

Nous aimons trop propager la haine, la jalousie, l’orgueil et l’humiliation, et pas assez la générosité, le sacrifice proportionnel, l’humilité et l’honnêteté qui sont les conditions pour bâtir dans la cohésion et la solidarité des nations fortes , prospères et fréquentables.

L’indépendance ce n’est pas un gâteau d’anniversaire, elle ne se donne jamais, elle s’arrache par un long combat patriotique et se fortifie par la détermination des dirigeants de bien gouverner leurs pays pour le bien-être de la population dans chaque bassin de vie. Elle suppose de servir son pays honnêtement et avec amour et non d’être un pro-consul d’une puissance étrangère pour garantir des marchés publics à celle-ci avec des prébendes en retour au détriment des entreprises et des expertises nationales.

L’indépendance est une question d’affirmation de l’identité culturelle d’un peuple, ce qui lui évite d’avoir un complexe d’infériorité face à d’autres peuples. D’où l’importance pour chaque peuple de disposer de leviers de construction de ses sources de fierté qu’il protège jalousement, défend avec détermination et revendique en permanence .

Nous sommes le 02 Octave 2022, il ne faut donc pas qu’on se voile la face, notre vraie Indépendance sera:

– La lutte contre le chômage effréné des jeunes guinéens,

– La lutte contre la pauvreté et les maladies,

– La lutte contre l’éducation commercialisée et décadente,

– La lutte contre l’insécurité et la démagogie qui l’habille,

– Enfin la lutte contre cette race de politiciens indignes sans vision…

Néanmoins, BONNE MÉDITATION À NOUS AUTRES POUR UNE GUINÉE UNIT, FORTE ET PROSPÈRE POUR TOUS!

Dorah Aboubacar KOITA

Juriste et activiste de la société civile guinéenne

aboukoita@gmail.com