Tribune] Affaire Insertion publicitaire dans le journal français « Le Point »: un mauvais procès fait au DG de la CNSS, Bakary Sylla [Par I.S.Cissé]

🔴Par Ibrahima Sory Cissé] La semaine dernière, nombreux sont les Guinéens qui ont été surpris d’apprendre par voie de presse ou sur les réseaux sociaux que des poursuites judiciaires sont engagées contre l’actuel Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), M. Bakary Sylla, pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

Il s’agit en effet d’un montant de 67.000 euros qui aurait été décaissé pour une insertion publicitaire dans le journal français « Le Point ». Il n’en a pas fallu davantage pour que des pêcheurs en eaux troubles montent au créneau, avec une bonne dose de mauvaise foi, pour crier au scandale du siècle en Guinée.

Pour tous ceux qui connaissent l’importance de la communication dans la vie d’une entreprise étatique ou privée, ce serait ridicule d’assimiler une insertion publicitaire faite dans la transparence et dans les règles de l’art à un détournement de fonds.

Bakary Sylla n’a rien à se reprocher dans cette affaire. C’est un cadre connu pour son patriotisme et son intégrité. Avant d’être nommé Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) par le président du CNRD, président de la transition, chef de l’État, chef suprême des Armées, le colonel patriote Mamadi Doumbouya, il a occupé par le passé le poste de chef de cabinet au ministère de l’Economie et des Finances et celui de conseiller à la Primature.

Depuis sa prise de fonction à la tête de la CNSS, M. Bakary Sylla fait l’unanimité autour de sa bonne gestion, de sa maîtrise des dossiers dont il a hérité, de son leadership et de son ouverture d’esprit. De l’avis général, il répond parfaitement au profil de l’administrateur à même de mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement en matière de sécurité sociale des travailleurs et des retraités pour leur garantir un niveau de prestation de meilleure qualité.

En plus d’être un cadre compétent, Bakary Sylla est décrit par tous ceux qui l’ont connu et pratiqué comme un homme humble, patriote, visionnaire, pragmatique et bosseur. Les réformes qu’il est en train de mener depuis sa nomination s’inscrivent clairement dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des cadres de la CNSS, des assurés et des retraités. Ne touchez donc pas à ce cadre exemplaire qui est totalement dans l’esprit du CNRD et de son président. Inutile de chercher des poux sur une tête rasée.

Avançons et aimons-nous dans la paix et dans la vie.

Ibrahima Sory CISSE

Directeur Adjoint de la Direction de Communication et des Relations Publiques à la CNSS

*Le contenu de ce texte n’engage pas la rédaction de Mediaguinee