Tribune] Bilan 1 an rectification institutionnelle (Nankouman Keïta)

Cette semaine marque l’an un à la présidence de la Transition de son *Excellence le colonel Mamadi Doumbouya.* Le moment de dresser le bilan remarquable positif des mesures prises pendant sa 1ère année du CNRD.

Le 05 Septembre 2021, l’armée guinéenne reprenait le pouvoir lors d’une rectification institutionnelle. Après un mouvement de contestation d’une ampleur inédite, la Guinée était au bord d’une crise socio-politique. Retour sur un peuple au courage exceptionnel, qui se sait condamné s’il abandonne la lutte.

J’écris cet article à l’occasion de l’an 1 de rectification institutionnelle: le but n’est pas de faire un bilan exhaustif (je n’en ai pas la prétention) ; mais plutôt de regrouper des informations clés, pour comprendre la situation actuelle. Toutes mes pensées et mon soutien vont au peuple de Guinée.

Je ne suis pas journaliste, j’ai essayé de retranscrire de la manière la plus juste les informations présentées et provenant des sources concordantes.

Comprendre la situation politique de la Guinée.

Dates clés de la Guinée moderne ;

Les rapports entre l’armée et la population. Dates clés de la Guinée moderne.

Pour comprendre la crise actuelle Guinée, il faut déjà se pencher sur le passé du pays. Durant les soixante dernières années, la Guinée a connu plusieurs régimes politiques.

L’Espoir et l’Espérance depuis le 05 septembre 2022 faisant suite à l’arrivée d’un patriote engagé pour la refondation de notre Patrie;

-Libération des prisonniers politiques et la réouverture des sièges des partis politiques;

-Amorce du dialogue politique et de la réconciliation nationale;

-Mise en place du Comité national des Assises;

-L’immersion gouvernementale, l’autre innovation du CNRD;

-Concertation et dialogue politique, l’impasse de la transition;

-Lutte contre la corruption à travers la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF);

-Le retour des exilés politiques;

-Le démantèlement des postes avancés (PA) dans les fiefs de l’opposition à l’ancien régime ;

-La réouverture des frontières avec les pays voisins (Sénégal; Guinée Bissau);

-Le lancement des consultations nationales au palais du peuple avec toutes les forces vives du pays;

-L’élaboration de la Charte de la transition; la mise en place d’un Gouvernement civil essentiellement composé de jeunes;

-La récupération des domaines de l’État;

-Le Rôle régalien de l’armée étant les sauveurs de la Nation et les architectes de la Refondation de la démocratie en s’inspirant du modèle ghanéen;

– La Refondation de la justice, la lutte contre les crimes économiques et la mise en place des institutions républicaines plus fortes que jamais ;

– Aller au-delà de la simple organisation des élections afin de réconcilier les guinéens en refondant l’Etat.

En résumé, il dit que malgré des chantages politico-ethniques constatés de part et d’autre et des petites erreurs faites parfois, cela est-il susceptible de remettre en cause les différents acquis de la Transition.

Aujourd’hui, le souhait qui habite tous les Guinéens est de voir cette transition réussir et qu’elle soit la dernière de la Guinée. Nul ne sait où il va, s’il ne sait d’où il vient. En définitive, le bilan remarquablement positif du Chef de l’État, Président de la République, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, a fait tourner le sort au bénéfice de la Guinée et des Guinéens de la liberté d’expression.

Le sursaut patriotique est lancé et nous ne reculerons devant rien.

Avec le CNRD nul ne substituera au peuple souverain de Guinée.

C’est pour la Guinée 🇬🇳

C’est pour la Transition

La Guinee doit briller avec le CNRD, ce sont les Guinéens et la Guinée qui gagnent.

Avec l’enfant prodige de Kankan Nabaya et le CNRD, ce sont les Guinéens et la Guinée qui gagnent.

À vos ordres, mon Colonel-libérateur

. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas pour sortir la Guinée de l’ornière.

Amen !

*Nankouman Keïta, Juriste.*

