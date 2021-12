Tribune. « Chaque région naturelle de la Guinée a eu son Telli Diallo… » (Sékou Savané, ancien député)

L’ancien deputé Sékou Savané a fait parvenir à notre rédaction une tribune quil a faite en juin 2008, en réaction à un pamphlet du nommé Ibrahima Kylé Diallo..

De juin 2008 à ce jour, ma réponse de 3 feuillets à la publication de monsieur Ibrahima KYLÉ DIALLO,reste toujours valable parce que d’actualité brûlante en cette fin d’année 2021. Je la republie volontiers à l’intention des lecteurs épris de paix et de justice pour un éclairage sur la vie de la nation guinéenne.

Cher Monsieur Ibrahima Kylé Diallo, bonjour. C’est sidéré par votre publication du 5 juin 2008 sur la presse en ligne que j’adresse à vous et à tous les internautes ce papier en guise de réponse. Sur les quatre pages seulement, vous ne pouvez que survoler comme vous l’avez fait la quasi-totalité des problèmes connus par la République de Guinée de 1955 à 2008.Je suis sûr que vous êtes comme moi partisan de l’organisation d’une conférence nationale pour marteler au détail « vos vérités » sur les différents points que vous évoquez et qui sommeillent dans la conscience de tout patriote guinéenS’agissant de la mutinerie en question, je ne comprends pas que vous attribuez aux deux Lansana (Conté et Kouyaté) chacun sa part de responsabilité. Vous devriez expliquer que Lansana Kouyaté que je crois a été victime d’un limogeage indu soit amendable d’une disparition – incognito alors qu’il n’y a pas l’ombre d’un mandat d’arrêt contre lui. De l’autre côté vous vous interrogez si <<Conté (sic) est le chef d’état major général de la mutinerie urbaine ? >>Directeur de rédaction de presse ,M. Kylé vous avez une tribune pour satisfaire ma curiosité sur plusieurs autres points : – La genèse de l’agression portugaise du 22 Novembre 1970 , qui étaient à l’origine ? Quel fut le bilan des pertes en vies humaines. Trop peu de Guinéens en s’exprimant comme vous, ne donnent pas de détail sur cela . Moi je voudrais me constituer avocat de ces victimes du 22 Novembre 1970 et vous me viendrez volontiers en aide je l’espère. – Si le président Ahmed Sekou Touré est l’auteur du « complot peul » en 1976 maintenant, vous n’êtes vous pas en train de copier le Président Ahmed Sekou Touré en visant les Malinkés à travers le président Ahmed Sekou Touré, Lansana Kouyaté et Pr Alpha Condé dans une mutinerie orchestrée selon vous par le général Lansana Conté contre les Peulhs? Pour ma part , les deux événements nationaux de juillet 1985 et Mai 2008 sont diamétralement différents : 72 concessions, et plus de 120 boutiques saccagées parce que les propriétaires sont de même ethnie que le colonel Diarra Traoré. Même les apprentis chauffeurs furent mis aux arrêts. Merci de condamner théoriquement cet événement cité dans votre papier . Cependant vous devriez aller loin en vous exprimant sur le sort réservé aux officiers malinkés arrêtés en juillet 1985 ,car vous nous avez édifiés sur la situation des trois de maintenant: Korka ,Ibrahima Sory Diallo et Baïlo. Les autres étaient au nombre de 35 officiers en 1985 et ont tous péri sans jugement. M. Kylé, votre assassin est sans doute le président Ahmed Sékou Touré qui, bien que mort, doit répondre de cette accusation. Le mien reste vivant ,il s’appelle Général Ibrahima Sory Diallo qui est resté longtemps Gouverneur de la région de Kankan . Après l’extermination des anciens ministres et officiers supérieurs malinkés au camp Kèmè Brema de Kindia , Ibrahima Sory Diallo adresse une lettre de fin de mission à ses supérieurs qui fut publiée par le journal Africa international. En fait de victime, je vous cite seulement six de la même famille : Elhadj Amara ,Elhadj Abdoulaye,Ismael , Issiaka , Mouloukou Souleymane et Mamoudou (Tous Touré)Le côté évident c’est l’arrestation, la séquestration et l’exécution sommaire sans jugement au vu et au su de ce que notre pays possède comme structure juridique. Évitons de minimiser le caractère odieux du camp Boiro en limitant au seul regretté Telli Diallo, chaque région naturelle de la Guinée a eu son Telli Diallo entre autres : Telli Diallo du Fouta ,Bama Marcel de la forêt, Karim Bangoura du Littoral et Fodeba Keita de la savane. Je cite quatre quotas pour me maintenir dans l’ordre du classement dont ,je vous crois adepte , autrement, le principe voudrait que les milliers de victimes de Camp Boiro soient considérées dans des dossiers individuels consistants sans considération familiale, ethnique ,régionale ,ou confraternelle. C’est ainsi que notre population fera sa mutation vers le stade Nation avec une mémoire collective fondée sur le vrai. J’atteste que pendant la « situation particulière du Fouta Djallon », plusieurs originaires de cette région sont intervenus librement à la voix de la révolution et dans le journal HOROYA pour confirmer les affirmations du Président Ahmed Sekou Touré. Dans la Guinée que je connais, l’ethnocratie ou l’ethno stratégie ne peuvent que mal servir leurs applicateurs . Dans l’histoire contemporaine de notre pays ,vous citez le complot PEULH dans le complot permanent plus celui des intellectuels ,des enseignants etc….Et vous omettez le complot Kaman Fodeba et le Complot petit Touré que vous devriez ajouter pour simplement paraître conquistador d’une cause guineenne . Vous avez un penchant à défendre non la nation guinéenne dans sa plénitude mais à défendre votre ethnie d’origine parmi toutes les autres qui composent la nation de la république. Si vos idées gagnaient un succès, les Guinéens iraient en guerre civile avec comme première conséquence la confrontation ethnique sur toute l’étendue du territoire et le confinement de chaque Guinéen à vivre dans sa région d’origine. Je regrette que votre écrit soit en train d’inculquer à petit feu ce programme macabre dans les cerveaux des Guinéens .M. Kylé , il est question de créer le bonheur qui profitera indubitablement à toutes les ethnies. Je suis sûr que la plupart de vos lecteurs n’épouseront pas vos idées, les trouvant sans doute sectaires avec des analyses certes bien rédigées dans la langue de Molière , mais qui font fi de toute logique et des idées détaillées. Par exemple, vous devriez expliquer, afin de poursuivre le programme de restauration du PDG. Aussi votre » non compréhension du comportement de M. Alpha Condé qui refuse de travailler avec le système en place » d’où votre leçon. Dans la situation actuelle… M. Ahmed Tidiane Souaré, Premièr Ministre <<M.Alpha Condé doit , par politesse et par esprit républicain répondre à une invitation du Premier ministre avant d’indiquer sa position >> Vous omettez de souligner qu’Alpha Condé a la liberté de voir différemment que vous et d’agir en conséquence. Votre leçon peut être la meilleure recette mais refutée par le leader de parti qui ne vous a jamais considéré comme son conseiller. Vous êtes libre de chatouiller M. Alpha Condé qui ,par habitude de « chef de parti » ne répond pas à toutes les provocations. Mais M. Kylé, vous n’avez rien dit sur le caractère consensuel du gouvernement de Monsieur Lansana Kouyaté, de sa feuille de route ,des attributions de ce Premier ministre chef du gouvernement. Est-ce que juridiquement le général Lansana Conté est habilité à démettre M. Kouyaté sans l’aval de l’intersyndicale , la société civile et l’arbitrage du représentant de l’Union Africaine et de la CEDEAO ? Est-ce-que le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré n’est pas doté des mêmes attributions que M. Eugène Camara , M. Cellou Dalein Diallo, M. Lamine Sidimé , et M. Sidya Touré etc… ? C’est à dire à la merci du général Lansana Conté pour saper la vie socio-économique nationale en retombant dans la corruption et la mal gouvernance ? La Guinée ne peut plus être coiffée par un Premier ministre unilatéralement nommé par le général Lansana Conté. C’est l’acquisition organisationnelle issue des soulèvements de janvier et février 2007 . Une moyenne de 300 âmes ont péri dans ces mouvements patriotiques sous la houlette des syndicalistes guinéens . Votre papier ne fait aucune allusion à cet avènement national qui pèse plus que le 28 Septembre 1958. M. Kylé, je vous invite à rester sur la même longueur d’onde que votre peuple guinéen affamé en réfléchissant et en vulgarisant les idées favorables à la démocratisation de notre vie politique nationale par l’organisation d’élections libres, justes , et transparentes. La création d’une justice rigoureuse et la mise en place d’une gestion administrative et financière irréprochable. C’est ainsi que notre pays se développera en s’éloignant à pas de géant de tout ce qui est sectariste et mafieux .

Merci .

Fait à Siguiri le 11 juin 2008

Par : Honorable Sékou SAVANE

