Tribune] Crief : l’affaire Kassory Fofana et consorts, détenus illégalement par appel du procureur spécial, sera examinée à nouveau en fin de semaine

🔴Par Pierre Zola] L’ancien Premier ministre de Alpha Condé, le Dr Ibrahima Kassory Fofana est invité à comparaître devant la chambre de contrôle de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) jeudi ou vendredi prochain pour faire examiner l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction le 19 mai 2022. Cette Chambre a, à l’occasion de l’audience de première comparution, inculpé IKF et ses deux compagnons de ……et avait décidé de les placer en liberté sous condition.

Rappelons que Ibrahima Kassory Fofana est en détention à la maison centrale de Coronthie depuis le 6 avril 2022 pour des griefs vaguement énumérés dans le réquisitoire du Procureur spécial près la CRIEF. Jeudi 19 mai, le collège des juges d’instruction de cette juridiction a écarté les réquisitions du procureur spécial Aly Touré et décidé, au lieu du placement sous mandat de dépôt, d’un placement en liberté et sous contrôle judiciaire assorti de conditions, notamment le paiement d’une caution – comme ce fut le cas avec l’ancien ministre des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly – . Les juges ont opposé un refus à la demande de maintien en détention formulée par le procureur spécial.

Ainsi, selon les Conseils de, celui-ci devait être libéré immédiatement ainsi que ses deux compagnons.

C’était sans compter la hargne du procureur spécial qui a de ide de faire appel de la décision et les avocats, à leur tour, ont fait un appel un incident relativement au quantum élevé des montants des cautions.

Ibrahima Kassory Fofana et les deux autres ont donc été reconduits en prison, en violation grave de décision unanime des juges d’instruction. Or, le premier mandat de dépôt décerné par le procureur spécial alléguait le flagrant délit. Cette prétention n’ayant pas tenu face aux ripostes juridiques des conseils de Ibrahima Kassory Fofana et deux autres, le procureur spécial, M. Aly Touré maintient arbitrairement et illégalement IKF et deux autres en détention.

Il a réitéré son procédé le jeudi 19 mai 2022, malgré la décision contraire du collège des juges d’instruction. Il y a comme une volonté arrêtée de sa part d’aller à l’encontre des juges de la Crief, qui ont pourtant le dernier mot sur l’affaire, et de maintenir les prévenus en prison envers et contre tout.

Les motivations et l’acharnement du procureur spécial sont tout aussi obscures que son incompétence est notoire, de l’avis de juristes qui suivent de près l’affaire.

Curieusement, il se dérobe par ses absences injustifiées aux audiences quand les parties sont invitées à comparaître à la Crief. Selon toute vraisemblance, il appréhende les débats directs avec ces grosses pointures des barreaux guinéen, malien et parisien, parmi lesquelles figure maître Mamadou Ismaïla Konaté, un ancien ministre de la Justice malien.

À la prochaine audience, prévue pour les touts prochains jours, les juges de la Crief reverront-ils à la baisse les cautions libératoires fixées et mettront-ils enfin en liberté conditionnelle les mise mis en cause Ibrahima Kassory Fofana, Mohamed Diané et Oyé Guilavogui ? L’on saura sous peu.

Pierre Zola