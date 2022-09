Tribune] Dansa Kourouma ou la bête noire des antiprogressistes permanents aux agendas cachés

🔴Par Aboubacar Camara] Dans sa grâce infinie, depuis que le plan irréversible du bon Dieu a atteint des tournants décisifs dans sa mise en œuvre, concernant le destin exceptionnellement atypique et radieux de l’homme, plus de calme, plus de sérénité, plus le moindre flegme chez les détracteurs en perte de repère.

Pourquoi à chaque phase ultime de notre histoire récente, subitement, toutes les attentions, aussi bien à l’interne qu’à l’international sont focalisées sur ce que va dire un seul homme, sur la position qu’il va adopter, sur ce qu’il pense de telle ou de telle situation ou personne? Cela n’est certainement pas un fait du hasard. Ce phénomène est l’expression d’une reconnaissance à la fois tacite et expresse, du poids et de la dimension que le Dr Dansa Kourouma incarne depuis un certain temps dans notre vie publique. L’accusation à tort d’un soutien au troisième mandat est passée par là et bien d’autres formes de calomnie, délations et ragots colportés, rien que pour éteindre cette étincelle vive que les esprits phosphorescents ont vite perçu en cet homme.

Quand c’est comme cela, la solution est toute indiquée, il faut mettre de coté, les partisaneries stériles et infécondes, les subjectivités qui n’auront comme unique mérite que de nous bloquer ou de enchaîner dans le carcan de la jalousie et de la haine. Il convient plutôt en pareille circonstance, se conformer au temps présent, car à chaque chose son temps.

Allure svelte, posture implacable, intellectuelle aguerri, vision sociopolitique claire et cohérente, partout où ce self made man est passé, de la tête des mouvements estudiantins à la prestigieuse présidence du CNT, en passant par les étapes périlleuses et glorieuses du mouvement social guinéen, il a su marquer de son sceau singulier, les consciences individuelles et collectives qu’il a côtoyées au point de ne les laisser autre choix que de l’admirer et de l’avoir pour modèle.

Symbole d’audace pour la nouvelle génération, sa passion de la Guinée, sa dense expérience en tant qu’orfèvre du landerneau social guinéen, sa haute connaissance du fonctionnement de l’Etat pour l’avoir servi en partie et pour l’avoir observé longtemps de l’extérieur, le tout doublé de son talent d’orateur hors pair, achève de dresser le profil idéal du guinéen providentiel dont on serait à la quête pour la panacée de nos problèmes.

Ce n’est pas donc par la diffamation, les discréditions et les complots médiatiques permanents qu’on peut prétendre faire tutiber un homme dont le leadership, toute la vie durant, a été mis à rudes épreuves. C’est ce qu’il sait faire, tenir bon face aux adversités les plus coriaces.

Est-il besoin de rappeler Idrissa Seck ex Premier ministre du Sénégal qui dans une vivace répartie contre un agent zélé de la police, entonnait véhémentement ceci: ne m’arrivera que ce que la volonté de Dieu aura décidé. J’aimerais dire à mon tour, que n’arrivera au président du CNT, que ce qu’aura décidé le Bon Dieu, mais pas un homme mortel.

C’est la raison pour laquelle, je voudrais, comme le fait très souvent le président du CNT, lancer un appel à tous dans le sens de l’unité, du travail et de la paix pour réussir notre transition. Voilà la préoccupation fondamentale du Dr Dansa Kourouma dont les portes et fenêtres demeurent largement ouvertes à toutes les guinéennes et à tous les Guinéens qui veulent apporter leurs contributions pour une transition apaisée inclusive et réussie.

Que Dieu préserve la Guinée et préserve le president Dansa Kourouma .

Aboubacar Camara, directeur des affaires juridiques et de la légistique du CNT.