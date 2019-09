[Tribune] Devoir de mémoire : Jamais deux sans trois (Par Arfamoussaya Macka Diaby)

Rafraîchissez vos mémoires, prière d’éviter les mensonges et la manipulation de l’opinion

Nous sommes en 2010. Cette année-là, au terme du premier tour de l’élection présidentielle, le très serein, très stratège, le très patient et le très confiant, Alpha Condé, l’ami, et le candidat idéal du peuple, avec ses « 18% », des résultats proclamés par un président de la CENI, entièrement à la solde du Président de l’Union des Forces Républicains, balayait systématiquement sur son passage, ce duo ou plutôt l’union CELLOU-SIDYA, respectivement avec plus de 44% et plus de 13%, au terme d’un premier tour de cette même élection présidentielle.

D’éternels perdants !

De malheureux candidats !

En 2013, lors des élections législatives,

Ce même duo, CELLOU-SIDYA, cette même union, tente de recoller les morceaux de leur fragile union de façade pour vaincre le très serein, le grand stratège et le très confiant, Alpha Condé, afin de majoritairement dominer le parlement, c’était peine perdue. Une union battue dans les urnes, et battue pour le perchoir de l’assemblée (Présidence de l’assemblée).

D’éternels perdants !

Des malheureux candidats !

En 2019, en prélude des élections législatives, et du référendum, ce même duo, ou cette même union temporaire de circonstance, voit jour, avec pour objectif de déjouer le plan du Président de la République.

Mais la particularité du scrutin législatif de cette année, reste incontestablement les errements de ces deux hommes ou plutôt leurs positions incompréhensibles au gré de leurs intérêts égoïstes, à un moment donné sous l’ère Alpha Condé. Chacun de son côté, d’une manière ou d’une autre, est devenu un employé du Président de la République. Cellou ou Sidya, chacun a bien profité de la générosité, de la sagesse, de la tolérance et du sens de partage du pouvoir du Président de la République :

Cellou Dalein DIALLO, désigné chef de file de l’opposition, avec un budget de 500 millions par mois et plusieurs avantages.

Sidya TOURÉ nommé » Haut Représentant du Chef de l’Etat », avec des primes, des avantages, des véhicules de commandements et d’autres faveurs et largesses non négligeables du pouvoir en sa possession.

Il faut aussi rappeler qu’en 2015, ce même Sidya TOURÉ, a jugé nécessaire de s’engager avec le Président Alpha Condé, pour obtenir un poste dans le Gouvernement en sauvant ainsi son chef de Cabinet, Mohamed TALL, son protégé qui devint alors Ministre de l’élevage.

En 2019, ce même duo, cette même union, bénéficie du décret du Président de la République pour reconduire le mandat de leurs députés à l’assemblée nationale.

EN QUOI L’UNION Cellou Dalein Diallo – Sidya Touré peut-elle vraiment déranger LE POUVOIR DU PRÉSIDENT ? Comme on le dit : « Jamais deux sans trois ». Une chose qui s’est produite deux fois se produira une troisième. Les malheurs ou les bonnes nouvelles s’enchainent, se répètent. Battus en 2010, en 2015, ils seront à nouveau battus en 2020. 2019 n’est qu’un essai.

Respectez le Peuple de Guinée !

Arfamoussaya Macka Diaby

Analyste Politique, Membre de la Cellule de Communication du RPG Arc-en-ciel