[Tribune] Impact des troubles socio-politiques sur l’activité économique (Par Safayiou Diallo)

Depuis plusieurs années, la Guinée reste plongée dans des crises socio-politiques récurrentes, ayant occasionnés des pertes en vies humaines, des manques à gagner en matière fiscale, des destructions d’édifices public et privée pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, jusqu’à une date récente aucune étude n’est parvenue a montré le poids de ces événements sur l’activité économique malgré une forte préférence des manifestants des villes mortes, marches pacifiques et grèves de tous genres.

En plus de la promotion de l’insécurité, les troubles sociaux-politiques peuvent occasionner des risques d’accrochage et d’attaques des biens publics et privés entraînant ainsi un risque de délocalisation systématique des entreprises privées installées dans le pays (fermeture des unités de production, distribution et commercialisation). Une telle situation contribuerait à la baisse substantielle de notre PIB et, anéantirait les perspectives de croissance et de développement durable.

La récurrence des crises socio-politiques, augmente ainsi le risque-pays et émet un mauvais signal au plan international et conduit à une forte hésitation des investisseurs à se tourner vers notre pays. Ceci dit, aucun investisseur rationnel ne viendra en Guinée dans cette situation d’instabilité car, les perspectives de profit resteront incertains. Or, tous les investisseurs recherchent le profit maximum.

De plus, les citoyens offreurs/demandeurs de tous services confondus, risquent de rester à la maison par peur d’être agressé par les manifestants. Bon nombre d’entre eux privilégieront leur propre sécurité que de sortir à la recherche du pain quotidien. Naturellement, cette décision aura pour conséquence directe la baisse de l’activité économique occasionnant un manque à gagner énorme pour l’Etat en matière de recouvrement fiscal. Du coté des employés, en plus de la propension faible à l’effort, cette situation risque d’entraîner l’absentéisme et le retard qui, réduisent également le volume du travail.

Pour éviter de tomber dans une crise sans précédents, nous pensons que le Président de la République, le gouvernement, la société civile, et les acteurs sociaux-politiques doivent mettre de côté leur ego et privilégié la paix dans le respect du cadre institutionnel et réglementaire afin de désamorcer cette crise sociale qui n’a que trop durée car, elle a des conséquences néfastes sur la stabilité socio-économique et politique du pays tous favorable à l’émergence de notre pays.

Mamadou Safayiou Diallo

Analyste Economique

Enseignant-Chercheur

Membre du CRED