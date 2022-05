Tribune] L’assainissement de la ville de Conakry est avant tout une nécessité impérieuse de santé publique qui nous interpelle tous

🛑Par Balla Moussa Konaté, Ingénieur des ponts et chaussées🛑L’assainissement d’une ville comme Conakry contient plusieurs avantages dont le plus important démeure de loin la préservation de la santé publique. Par l’observance stricte des règles basiques de l’hygienne, la face visible d’un bon assainissement se présente en ville propre et avantageuse sur plusieurs plans..

Dépuis la mise en évidence au 18 ème siècle par les microbiologistes et les hygiénistes de l’origine de plusieurs dizaines de maladies de l’homme et des animaux à partir des déchets solides et liquides que nous produisons nous même en général, la notion de l’assainissement entra dans un nouveau souffle où les techniciens que nous sommes ont un rôle prépondérant dans l’éloignement hors des villes et leurs alentours de toutes les causes d’insalubrité, à travers des travaux à faire suivant des règles d’hygiène de la part des pouvoirs publics, les structures décentralisées et les particuliers. Notre contribution en tant que techniciens, quoi qu’elle a aussi besoin de se remettre constamment en cause en s’inscrivant dans la dynamique de son propre perfectionnement et de son adaptabilité aux circonstances aléatoires, ne saurait à elle seule suffisante pour applanir les diffirentes contingences qui jonchent le chemin d’un assainissement qui se veut réussi.

À Conakry, les 3S+VIEG est une stratégie qui pourrait faire des émules si elle est exploitée à bon escient. C’est à dire: Service, Sensibilisation et Sanctions + Vérification de l’Efficacité Globale de tout ce qui est mené au sein du même plan d’action.

1) LE SERVICE

☆ À cours terme, il s'agit de corriger notre déficit très visible en matière de capacité de collecte, de transport et de dépôt pour le traitement efficace de nos déchets solides et liquides. Tout d'abord il faudrait doter

Conakry d’un véritable schéma directeur d’infrastuctures de base pour l’assaissement.

☆ Responsabiliser davantage les communes face au dévoir impérieux qu’elles ont dans la prévention contre l’insécurité sanitaire dans chacune des 5 minicipalités de Conakry.

☆ Réduire entre autres le coût du transpirt des déchets solide, par la mise en service d’un second dépotoir central dans grand Conakry.

☆ Avoir des couvertures financières et bien gérées au bénéfice d’un assainissement réussi dans chaque localité de la notre capitale.

☆ Faire du secteur de l’assainissement en Guinée en général et à Conakry en particulier, un pourvoyeur attractif d’emplois jeunes à tous les niveaux de compétence en son sein à partir des ressources humaines locales et nationales.

2) LA SENSIBILISATION

Aucune politique efficace dans l’assainissement d’une ville ne peut se faire sans la contribution participative solide et constante de sa population.

À travers plusieurs canaux de sensibilisation, il faudrait

☆ Suffisamment et constamment imprégner nos populations de l’implication négative de l’insalubrité à des degrés elévés dans plusieurs causes de maladies qui les affectent, dont le traitement joue fortement sur leur pouvoir d’achat. Cela sous entend qu’il y a une rélation linéaire de causalité entre la baisse du pouvoir d’achat et les milieux insalubres surtout en période d’hivernage qui favorise la prolifération des maladies qui y résultent et que la thérapie influence fortement l’économie des familles modestes.

☆ La sensibilisation sur la lutte contre l’insalubrité basée sur les avantages liés à la santé publique fera plus d’échos favorables que toute autre approche.

☆ Démontrer à suffisance en ce qui concerne les populations, que le terreau fertile à l’insalubrité s’appelle la promuscuité et l »accoutumance à la proximité des déchets et de leur odeur. Surtout que l’incivisme est le moteur de l’insalubrité.

Ne pas mettre ses ordures dans une poubelle, même tout près de son habitat, jetter ses déchets dans les caniveaux ou sur autres espaces publics, ne serait ce que des sachets d’eau ou des tas d’ordures sont des actes inciviques très courants ici à Conakry.

3) LES SANCTIONS

Des récrutements viennent d’être effectués dans les communes de Conakry pour des agents de surveillance contre l’incivisme de certains citoyens en matière d’insalubrité dans notre capitale. C’est une bonne initiatiative à poursuivre.

Actuellement plusieurs PME de ramassage d’ordures offrent leurs prestations dans tous les quartiers de Conakry auprès des ménages, moyennant en général 30.000 fg par famille et par mois. Malgré cela, nombreuses sont des familles qui contournent ces services de proximité pour déverser leurs ordures sur des endroits inappropriés. Pourtant à chaque fois que des maladies liées à des mêmes ordures se rétournent contre ces familles, celles-ci se voient obligées de débourser beaucoup plus d’argent pour traiter parfois plusieurs membres souffrants des mêmes familles à cause en réalité des conséquences de l’incivisme.

Il faudrait que toutes les forces légales au service de la salubrité de Conakry soient permanemment mobilisées contre toute infraction à la bonne marche de l’assainement dans notre capitale, autre fois Perle de l’Afrique de l’ouest.

Enfin, LA VÉRIFICATION DE L’EFFICACITÉ GLOBALE de tout ce qui se fait sur le terrain, étape par étape, pourrait nous permettre d’éviter des gaspillages de ressources en rédressant à temps des tirs.

Par rapport à tout ce qui précède, halte à nos stratégies de spéculation qui ne font que nous maintenir dans le cercle vicieux. Malgré des fonds publics plusieurs fois engagés, la santé publique de nos populations ne permet pas à nos ménages de soulager leur économie du poids de l’insalubrité galopante dans notre capitale. Certaine prouesses sont réalisées de temps en temps, mais l’instabilité de leur assise les a toujours fait s’écrouler aussitôt qu’elles sont nées.

Ne nous trompons pas de défi, c’est la préservation de notre santé dont il est question avant toute autre considération.

Enfin, notre capitale aura tout à gagner sur le plan de la santé publique, de l’économie et de l’emploi jeune, tout comme dans l’attrait que notre ville pourrait bénéficier au délà même de la Guinée.

Ensemble, engageons-nous résolument pour atteindre ces objectifs de bonheur pour chacun et pour tous.

Balla Moussa Konaté, Ingénieur des ponts et chaussées.