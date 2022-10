Tribune] Le Colonel Mamadi Doumbouya: le pari de l’histoire, la garantie de l’avenir

đź”´Par Ibrahima Kalil Fofanađź”´Le colonel Mamadi Doumbouya a aussi bien le sens de l’histoire qu’il est guidĂ© par le sacerdoce d’un patriotisme Ă©prouvĂ©. Chaque fois que la situation l’exige et les intĂ©rĂŞts de la GuinĂ©e sont en jeu, sans hĂ©siter, ni avoir la main qui tremble, il prend ses responsabilitĂ©s aussi difficiles qu’elles paraissent.Â

La saga a commencĂ© le 5 septembre 2021 avec des accents d’une rĂ©volution tranquille et longtemps promise. Depuis cette date historique gravĂ©e dans le marbre , annonciatrice d’une aube nouvelle pour la GuinĂ©e pleine d’espĂ©rances, le destin du pays est en marche, en mĂŞme temps que s’Ă©crit la lĂ©gende personnelle d’une icĂ´ne militaire dans la posture de l’homme d’Etat providentiel.

Le Colonel Mamadi Doumbouya est venu , contre toute attente et dans la ferveur populaire, au secours de ses compatriotes qui avaient perdu leurs repères tout comme ils avaient dĂ©sespĂ©rĂ© de leur avenir. Il s’Ă©chine sans avoir le souci de mĂ©nager sa peine, son temps et son Ă©nergie de remettre debout un pays chancelant. Dans la patience et la sĂ©rĂ©nitĂ© nĂ©cessaires aux Ĺ“uvres de longue haleine et aux entreprises difficiles, il a Ă cĹ“ur d’unir et de rassembler , dans un pays profondĂ©ment divisĂ© , qui porte les stigmates de vieilles rancĹ“urs , de sempiternelles querelles et de l’immobilisme des annĂ©es antĂ©rieures.

ObstinĂ© dans l’action, courageux dans l’Ă©preuve, il n’a pas peur des dĂ©fis et ne recule devant aucune difficultĂ© , n’ayant pour unique prĂ©occupation que de combler les attentes et les espoirs suscitĂ©s par son avènement au pouvoir. En homme d’honneur et soldat engagĂ©, il est nĂ© pour servir et vit pour les autres.

Si le PrĂ©sident de la transition reste ouvert au monde, il se veut surtout Ă l’Ă©coute de son peuple devant lequel il a prĂŞtĂ© serment solennellement , auprès duquel, il s’est engagĂ© Ă bien servir ses intĂ©rĂŞts dans la loyautĂ© et l’exemplaritĂ©. C’est ainsi qu’il faudrait comprendre l’accord sur la durĂ©e de la transition intervenu entre la CEDEAO et les autoritĂ©s de la transition et beaucoup de ses choix et dĂ©cisions.

La confiance renforcĂ©e avec les partenaires de la GuinĂ©e, grâce Ă la clairvoyance et au patriotisme qui caractĂ©risent la vision et l’action du colonel Mamadi Doumbouya Ă la tĂŞte de l’Etat guinĂ©en, il revient Ă tous les GuinĂ©ens dans son sillage de s’unir et de se mobiliser pour relever, Ă l’interne, les dĂ©fis des prochaines Ă©tapes. Le Chef de l’Etat, cette fois encore a jouĂ© sa partition et montrĂ© le bon exemple de la rupture qu’il prĂ´ne , consistant pour tout le monde Ă s’effacer, chaque fois qu’il le faudrait, pour l’honneur et la gloire de la GuinĂ©e.

Bref, le Colonel Mamadi Doumbouya au contraire de ceux qui ont sacrifiĂ© la GuinĂ©e toutes ces annĂ©es sur l’autel de leurs desseins personnels, a choisi, lui, de tout sacrifier pour la GuinĂ©e et les GuinĂ©ens. On le lui reconnaĂ®tra aujourd’hui, on s’en souviendra demain.

Par Ibrahima Kalil Fofana.