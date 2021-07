[Tribune] Les challenges du sextennat

Aussitôt investi , ou pour dire mieux , réinvesti de la confiance de la majorité du peuple suite au vote historique du 18 octobre de 2020 pour conduire le premier mandat de la 4ième République , l’infatigable bâtisseur guinéen, le Professeur Alpha Condé , aura vite fait de retrousser les manches pour l’atteinte de l’objectif prioritaire qu’il s’est désormais assigné : faire de notre pays la 2ième économie de la sous région Ouest africaine, après le Nigéria.

Pour parvenir à cette fin , la nouvelle gouvernance initiée sous le label du “ gouverner autrement’’ devra affronter et relever de nombreux défis.

Le dialogue inter guinéen

Convaincu que le dialogue reste le principal moyen pour l’obtention d’un climat de paix et de quiétude indispensable à la réalisation de son ambitieux programme de construction d’une Guinée émergente , en apôtre de la paix, le Président de la République a déjà jeté les bases d’ une concertation qui se veut inclusive.

La création d’un cadre permanent de dialogue, la nomination comme secrétaire permanent de ce même cadre de dialogue d’un homme de consensus en la personne d’elh Fodé Bangoura, ainsi que la grâce présidentielle accordée à de nombreux détenus dits politiques, témoignent à suffisance de la ferme volonté du Chef de l’Etat à réunir autour d’une même table tous les guinéens, au-delà des divergences politiques.

Le récent plaidoyer du Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Damaro Camara, pour une accélération des procédures judicaires concernant certains pensionnaires de l’ Hôtel 5 étoiles de Coronthy, s’inscrit justement dans cette veine d’apaisement des tensions sociopolitiques nées des différentes consultations électorales de l’année 2020 .

Puisse cet appel du Président de la 2ième Institution républicaine de note pays être entendu par la Justice ! Ce faisant, elle créerait les conditions qui permettront au Président de la République de donner la preuve, encore une fois, de sa grande capacité de tolérance et de pardon, lui dont le souhait le plus ardent est de voir les guinéens libres , plutôt qu’ en prison.

La mobilisation accrue et la sécurisation des recettes

Après avoir longuement et patiemment observé les manèges des concussionnaires très souvent camouflés dans les hautes sphères de l’administration publique, le Président de la République vient de sonner le tocsin en décrétant les mesures suivantes :

Une mobilisation accrue des ressources suite au constat de l’existence de nombreuses niches fiscales qui constituaient de véritables chasses gardées pour des bandits à col blanc, en faisant signer des contrats de performance avec les ministères du pool économique.

La mise en place du SAFIG (Système d’information de l’administration fiscale guinéenne), un outil qui permettrait au Chef de l’Exécutif guinéen de suivre toutes les transacttions au niveau des régions financières de l’Etat .Espérons qu’il soit aussi fiable qu’on l’imagine.

La généralisation du payement électronique à tous les niveaux au sein de l’administration publique.

Un audit de tous les contrats publics de marché de gré à gré.

A ces mesures auxquelles viendront sûrement s’ajouter bien d’autres, on peut espérer qu’un coup dur, à défaut d’être mortel, sera porté à la corruption qui est un véritable fléau « qui affecte le développement économique et social dans le monde, tout comme l’anémie falciforme peut affecter l’hémoglobine », selon Souleymane Boel , scénariste français.

Pour réussir cette croisade anticorruption sans laquelle on ne saurait parler de mobilisation accrue et sécurisation des recettes, le Chef de l’Etat devra s’appuyer sur une équipe d’incorruptibles car, comme l’a dit Vladmir Poutine, citation : « Ceux qui luttent contre la corruption devraient être irréprochables eux-mêmes ».

Autosuffisance alimentaire

Avec 6,2 millions ha de terres arables, 364000 ha de terres irrigables dont seules 30200 sont actuellement aménagées, 1165 cours d’eau et une moyenne pluviométrique annuelle de 1429,8 mm pour l’ensemble du territoire , la Guinée possède indiscutablement de nombreux atouts pour arriver à l’autosuffisance alimentaire.

Si la 3ième République a posé des actes qui auront consisté à faciliter aux paysans l’ accès aux engrais, aux herbicides et aux semences améliorées à des prix accessibles, ainsi qu’ à l’amorce d’un début de mécanisation , l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire est un défi que le sextennat devra relever pour matérialiser le vœu du Président que traduit son expression favorite : « consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons ».

Comme dit précédemment, la Guinée a tous les atouts pour être autosuffisante du point de vie alimentaire ; elle pourrait même constituer un des greniers de l’Afrique de l’ouest.

Pour parvenir à cette fin, la mise en œuvre des actions suivantes nous paraissent indispensables :

Aménagement d’importantes superficies ;

Mécanisation poussée du cycle de production de la semence à la récolte ;

mise à disposition de quantités suffisantes d’engrais, d’herbicides et de semences améliorées ;

-Formation des conducteurs et mécaniciiens des engins agricoles ;

– constitution de stock de pièces de rechanges ;

– faciliter la circulation entre les zones de production et le marché par la construction de pistes rurales.

Une organisation réussie de la prochaine coupe d’Afrique des nations de Foot Ball

Premier pays indépendant de l’ex AOF (Afrique occidentale française), grâce au leadership du Professeur Alpha Condé, la Guinée attrape enfin son droit à organiser une coupe d’Afrique des nations , plus de 60 ans après son accession à la pleine souveraineté, malgré son indéniable potentiel dans ce domaine.

Ne serait ce pas l’un des plus beaux cadeaux que ce sextennat offrirait à la jeunesse guinéenne en 2025, concrétisant ainsi la promesse du Président qui à toujours affirmé dédier ce mandat aux jeunes et aux femmes ?

La tenue de la 35ième édition de la coupe d’Afrique des nations de Foot Ball dans notre pays étant un fait désormais acquis, le challenge résidera dans la parfaite organisation de la compétition qui devrait être un modèle de réussite qui sera cité dans les annales de l’histoire de la couronne continentale du sport roi.

De ce point de vue, on peut valablement accorder une confiance totale au Ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, affectueusement appelé “ petit sow’’, qui se surpassera dans l’organisation pour faire honneur à son père spirituel.

La construction du transguinéen

Considérée comme un « serpent de mer » qui a défié tous les gouvernements depuis la 1ière République jusqu’à la 3ième , la construction de ce chemin de fer qui partira de la région forestière , en traversant une partie de la Haute Guinée et du Foutah, pour finalement arriver à Benty, en Basse Guinée, soit sur près de 800 km, sera indiscutablement l’une des plus grandes réalisations de la 4ième République.

Par sa multifonctionnalité, ce chemin de fer sera un réel levain pour le développement des régions traversées.

La construction d’une raffinerie de production d’alumine

Bien que détentrice du 1/3 des réserves mondiales de bauxite, et 2ième productrice de cette matière première avec une production estimée dernièrement à 80 millions de tonnes/ an, le challenge de la construction de la première usine post indépendance sera vraisemblablement remportée grâce à la vision et à la pugnacité du Président Alpha Condé au cours de ce sextennat ; la raffinerie d’alumine de Rusal ayant été construite pendant la période coloniale, et inaugurée après l’ Indépendance du pays acquise le 2 octobre 1958.

Nonobstant les gros efforts consentis dans les secteurs de l’eau, de l’électricité , de l’éducation, de la santé , des routes, de la Justice et de la Sécurité, beaucoup reste encore à faire, mais d’importants et décisifs progrès seront enregistrés avant la fin de ce premier mandat de la 4ième République, si l’on prend en compte les ambitieux projets annoncés.

Pour avoir réalisé et être entrain de réaliser certains projets auxquels personne ne croyait plus avant son arrivée au pouvoir en 2010 (Projets Souapiti, Amarya et le Transguinéen ), le Président de la République se révèle aussi être un ingénieux dompteur de « serpents de mer ».

Que le tout Puissant lui donne la longévité, la santé et les moyens nécessaires pour dompter cet autre « serpent de mer » que tend à devenir la reconstruction du chemin de fer le“ Conakry-Niger ‘’,qui relie Conakry à Kankan, Capitale régionale de la Haute Guinée.

Dr Sidiki Cissé