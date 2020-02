[Tribune] Les illusions des pseudos révolutionnaires dans la République (Par Seydouba Sylla)

Après une bonne observation de la vie politique de notre nation, il apparaît subtilement que la résistance à laquelle la République est confrontée pour la tenue du référendum, ne vient pas du peuple de Guinée mais des pseudos révolutionnaires qui ont intérêt à l’immobilisme, par crainte d’une nouvelle ère qui verrait s’envoler l’ultime espoir de retrouver le surcroît de confort et les immenses privilèges dont ils jouissaient dans la République par le passé.

En dépit des profondes illusions de ces politiques travestis dans une pseudo révolution constituée d’anciens dignitaires et de jeunes à qui on a fait miroiter une ascension future, il ne s’agit pas d’imposer la volonté d’un camp sur un autre, c’est le peuple de Guinée qui veut être entendu dans son expression souveraine. Par ailleurs si les manifestations parsemées de violence au nom d’une prétendue résistance pour saper la quiétude sociale n’ont pas pu faire vaciller la République, alors aucune action subversive fut-elle entretenue par les plus cyniques ne peut réussir à livrer l’Etat au mépris du grand nombre de guinéens. Toutefois c’est des profondeurs du pays que viennent le courage et l’énergie de tous les fils et les filles patriotes dont la nation a besoin pour garder le cap de la bonne espérance. La posture de ces anciens dignitaires érigés en pseudo révolutionnaires est l’exact contraire de l’esprit et de l’attitude d’un véritable révolutionnaire qui se refuse le luxe ostensible, pour mener le peuple à la libération comme nous l’enseigne l’histoire.

Aux anciens ministres déchus des privilèges et des jeunes qui ont été nourris d’illusions pour des perspectives d’avenir égocentriques, les conséquences de la démesure du FNDC seront dévastatrices au service d’une cause perdue. Le gouvernement promeut les libertés individuelles, conformément à la démocratie car la République ne peut pas demeurer dans le passé à cause d’une pseudo révolution, c’est aussi notre avenir ainsi que la voie que nous suivons dans notre volonté de vivre ensemble.

Seydouba Sylla