[Tribune] Les mesures barrières sont relâchées dans les mosquées (Sény Sylla, ex-SGAAR)

Attention ! Les gestes barrières sont peu appliqués dans certaines mosquées depuis leur réouverture. Imams et fidèles, prenons-en garde ! Nous nous sommes longtemps apitoyés sur notre sort. Nous avons vigoureusement dénoncé la fermeture des mosquées et réclamé leur réouverture. Aujourd’hui nous semblons ne pas prendre pleinement conscience du risque que nous courrons en négligeant les consignes de prévention conseillées par les autorités sanitaires. Dans beaucoup de mosquées, peu de personnes respectent les mesures barrières.

Attention ! La maladie n’est pas encore sous contrôle. Avant une certaine phase de son évolution, nul ne peut savoir qui est porteur du virus ou qui ne l’est pas, en l’absence de test. De nombreuses personnes de simple passage, entrent dans les mosquées à l’heure de la prière pour s’acquitter de leur obligation.

Ne soyons pas fatalistes. Inspirons-nous de l’anecdote du chevalier qui vint un jour au Prophète (Paix et Salut sur Lui), descendit de sa monture et lui demanda. Dois-je attacher mon cheval ou mettre ma confiance en Allah pour sa garde ? Le Prophète lui répondit : “Attache ton cheval et mets ta confiance en Allah”.

Vis-à-vis de la maladie quelle qu’elle soit, préservons-nous, soignons-nous et invoquons la grâce d’Allah pour nous en préserver et guérir. Qu’Allah nous préserve et nous libère au plus vite de la pandémie du coronavirus. Aameen.

Sény Facinet Sylla

Ex-Secrétaire Général Adjoint des Affaires Religieuses