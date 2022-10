Tribune] Les politiciens insatiables (Ansoumane Fofana)

On ne peut en aucun cas dire que le CNRD est dans le carcan de l’unilatéralisme, autrement dit de gérer cette transition comme bon lui semble.

Le gouvernement guinéen a mis en place un cadre de concertation et il vient de créer un cadre de dialogue Inclusif , dont la facilitation est confiée aux guinéens.

Il a tendu une main fraternelle afin d’aplanir nos divergences politiques et trouver des issues favorables pour la bonne marche de cette transition.

Mais c’est à la grande surprise de tous les guinéens que les affamés politiques se sont fendu d’un communiqué déshonorant, tout en rejetant ce cadre de dialogue inclusif qui vient à peine d’être créé. Quelle bassesse!

Vous pleurnichez tout en réclamant le dialogue et vous continuez toujours à défier les autorités de la transtion tout en les insultant , diffamant, dénigrant …

Alors que voulez-vous maintenant ? Veulent-Ils réellement un dialogue inclusif ? Voulez-vous imposer vos volontés , étant donné que le gouvernement et leCNRD sont des parties prenantes au dialogue ?

Le gouvernement a prouvé sa volonté à la population guinéenne en acceptant vos différentes revendications ( cadre de dialogue inclusif), cela prouve à suffisance qu’il (gouvernement) n’est ni arrogant à plus raison d’être unilatéral dans ses prises des décisions.

Au contraire, ces coalitions politiques ont montré aux guinéens plutôt, que c’est eux qui sont arrogants, qui s’entêtent et qui ne veulent même pas la réussite de cette transition.

Ce sont des tantinets provocateurs et Ils veulent créer une méfiance atavique pour le seul but de présenter le CNRD et le gouvernement comme des démons de la Guinée, mais ils se errent.

Il faut juste être dément pour gober les dires , les faits et les actes des politiciens insatiables.

Les guinéens doivent savoir que cette transition est une chance pour nous et nous devons nous battre pour la réussite de cette transition.

Force est de constater aujourd’hui que le colonel Doumbouya est très soucieux des guinéens, par ce qu’il a créé toutes les conditions pour que nous puissions nous retrouver sur une même table et pour discuter les problèmes afin de trouver les solutions à la Guinéenne sans que les autres ne s’y interfèrent.

Cet homme a l’amour de cette patrie. N’en déplaise !

Les vieux démons pensent que cette transition est contre eux , par ce qu’ils se reprochent de quelque chose qui pourraient les accabler. Qu’ils participent ou pas ,nous devons être résolument engagés pour la bonne marche de ce cadre de dialogue et surtout appliquer les décisions qui en découleront. Tout ce qui nous arrange, nous ménage, le cnrd doit poursuivre ce dialogue.

Comme disait quelqu’un « La vérité peut être insaisissable, mais elle reste dans la nature des choses. Pour saisir la vérité il faut regarder la couleur de l’objet, pas celle de son ombre.

L’ombre est de couleur noire, quel que soit l’objet ». Tôt ou tard les guinéens sauront la vérité !

La transition en marche !

Ansoumane Fofana « Ouzby »