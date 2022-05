Tribune] Les populations de Labé disent Oui au colonel-libérateur pour une transition réussie et apaisée (Mandian Sidibé)

À l’instar de leurs compatriotes des trois autres régions naturelles de la République de Guinée, les populations de la plus grande métropole du Fouta Djalon sont déterminées à faire cause commune derrière le bâtisseur lucide, le colonel-libérateur, le Chef de l’État, Chef Suprême des Forces Armées, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya.

En marge de la visite, samedi 21 mai 2022, dans cette grande ville de la Moyenne Guinée, du Premier ministre, Chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, le tout-Labé, par la voie de l’imam central de la grande mosquée, Thierno Badrou Bah, a exprimé la sincère reconnaissance et la gratitude de la Région de Labé envers le Messie National, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Une reconnaissance sincère à cause des innombrables et divers actes positifs, concrets, posés dans la région, jadis oubliée de la République, depuis le 05 septembre 2021. C’est le cas, entre autres, de la récente adoption du financement tant salutaire de la route Labé -Mali.

Sans la moindre langue de bois, en toute sincérité, les femmes, hommes et jeunes de Labé, par la voie la très respectée de la notabilité locale, ont librement affirmé, avec force et conviction, leur soutien indéfectible au bâtisseur, le Président-Colonel Mamadi Doumbouya.

Pour la petite histoire, depuis le 05 septembre dernier, notre pays, sous la houlette, la clairvoyance et le leadership de l’enfant prodige de Kankan Nabaya, avance posément et sûrement vers des lendemains meilleurs, qui enchantent, mais également vers la renaissance de notre Nation, et, au finish, vers le bonheur collectif de toutes les filles et de tous les fils du pays.

Le Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Forces Armées, Son excellence le Colonel Mamadi Doumbouya tient absolument, pour de bon, à redresser, dans le bon sens, le pays, à faire en sorte que notre chère Nation puisse sortir la tête hors de l’eau à travers les vastes et audacieuses réformes, aussi salvatrices, vitales, les unes que les autres, engagées depuis le 05 septembre 2021.

C’est justement en raison de son pragmatisme légendaire, de son réalisme, de son sens élevé du devoir, que les populations guinéennes en général, celles de Labé, en particulier, sont contentes et satisfaites du Chef de l’État, le colonel-libérateur, Son excellence le Colonel Mamadi Doumbouya.

Mandian Sidibé, Journaliste