Tribune] Non au scénario du 28 septembre 2009 et non au scénario du 3 décembre 2009 (Bogola Haba)

1.Il va bien le Colonel Mamady Doumbouya. Il finira en bonne santé sa mission en bon légionnaire et patriote soldat guinéen.

2.Il nous a fait sortir de prison le 5 Septembre 2021 avec beaucoup d’humilité.

ll a honoré l’armée guinéenne en impliquant chaque soldat dans la gestion de la Transition par l’êlargissement du CNRD á toutes les Forces de Défense et de Sécurité dans leur diversité professionelle et ethnique.

4.Il a honoré les Généraux des FDS et les fonctionnaires rétraités par des mesures d’accompagnement sans toucher á la dignité de personne.

5.Il a confier aux FDS l’administration du territoire de la sous prefecture jusqu’au sommet tout en maintenant les élus locaux á leur place jusque maintenant.

6.Il a protégé la vie, la dignité et les biens des anciens dignitaires de l’ancien régime y compris l’ancien Président et doyen d’âge Alpha Condé

Il a honoré et réconcilié les anciens Présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté. Il donné á l’ancien leader de l’opposition Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo la libérté de voyager partout dans le monde et en Guinée, la liberté de tenir ses réunions dans son siege et son QG qui étaient fermés hier. Il a donné au peuple de Guinée le soutien, la libérté et l’espoir d’une justice equitable pour tous et d’une nouvelle Guinée d’égalité de chance pour tous. Il est entrain de rapprocher les gouvernants aux gouvernés dans nos régions et de nettoyer notre pays de ses déchets et de faire de cette transition une courte periode exceptionnelle á la fois réfondatrice et générationnelle après 64 ans d’indépendance. Il a promis et s’est engagé par écrit et par serment de partir du pouvoir après 36 mois au lieu de 72 mois que nous projetait l’ancien régime et cela après des elections propres. Il est entrain de vouloir obtenir des géants miniers évoluant en Guinée un plan ferme de construction d’usines de transformation de nos minerais sur place dans le but d’absorber le chômage et de faire de la valeur ajoutée. Malgré les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée et contre les membres du CNRD depuis le 5 Septembre 2021, il a toujours respecté cette institution et toutes les institutions internationales et honorer les engagements internationaux de la Guinée.

Par conséquent, ceux (Guinéens ou étrangers, civiles ou militaires) qui pensent ou préparent déjà un scenario catastrophique du 3 Decembre 2009 doivent changer de stratégie et y rénoncer definitivement car notre pays a besoin de Mamady Doumbouya en bonne santé pour l’éxécution correcte du chronogramme de la Transition . Il fait déjà bien le travail et cela avec dévouement et esprit de sacrifice.

Ceux veulent s’opposer aux réformes engagés par le CNRD et les stopper doivent révoir leur copie et aussi savoir qu’il ya maintenant en Guinée des centaines et milliers de Mamady Doumbouya ou de Moussa Dadis Camara qui rendront le changement du 5 Septembre 2021 irreversible car nos Forces de Defense et de Sécurité ne réculeront pas cette fois ci et les civiles qui défendent la Transition ávec les armes de la non violence comme les membres du FNDT n’accepteront pas les scenarios catastrophiques du 28 Septembre 2009 et du 3 Decembre 2009.

fndt , Mon Devoir, Ma Patrie.

Keamou Bogola Haba

Cordinateur National du FNDT

www.fndt.com