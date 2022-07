Tribune] Notre vision de la Transition : une gouvernance par l’exemplarité (Nankouman Keita)

Je suis très inquiet de l’évolution socio-politique de mon pays, donc je ne peux pas rester indifférent sans à porter mon message de paix et à la consolidation de tissu social, la est unie et indivisible. A travers de notre devise nous pouvons comprendre directement.

-TRAVAIL signifié que nous devons travailler main dans la main, sans aucune distinction nulle ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

-JUSTICE doit appliquer la loi sans distinction politique, ethnique et la justice pour les innocentes victimes. Une justice pour tous et non justice téléguidé ou sélective.

-SOLIDARITE cette solidarité est inévitable pour la consolidation de notre société. En Guinée nous avons confondu entre la société civile et la politique.

La sélectivité dans la lutte contre la corruption, dans la mise en œuvre des textes de loi, dans le respect des engagements pris, sont autant de critiques proférées et comparables à celles qui étaient adressées aux régimes précédents, donnant l’impression d’un immobilisme dans la continuité des 60 dernières années.

Il faut abandonner ces sentiers habituels et épuisés ; sur eux, aucun système politique ni aucune forme d’organisation, quelles qu’en soient les vertus, ne peut prospérer. Il nous faut emprunter un nouveau sentier, porteur d’espoirs.

Une conduite vertueuse des affaires

Un leader, c’est avant tout un serviteur. Il vient donner de soi, il ne vient pas prendre des autres. Il vient construire, il ne vient pas se construire. Il vient bâtir l’avenir du pays, il ne vient pas préparer son avenir. Il vient souffrir sous le fagot, il ne vient pas jouir sur les dos. A tous les segments du pouvoir, devons-nous avoir de tels leaders qui inspirent le bien.

La gestion des affaires dans une période de transition se différencie de celle d’un mandat normal, en ce sens que les objectifs visés reposent sur la création d’un socle devant supporter par la suite des éléments hétérogènes avec une finalité de rendre cet ensemble homogène.

La complexité d’une telle œuvre nécessite donc de la transparence, un calendrier clair dans un délai contraint, une adéquation des compétences aux tâches mais surtout des choix forts de sortir du périmètre de la transition tout ce qui n’est pas nécessaire ou dont la mise en œuvre ne relève pas de la compétence d’un régime transitoire.

Un leader qui inspire, qui montre la voie et qui est surtout capable de fédérer la population et l’équipe dirigeante autour de ce projet commun, est nécessaire.

En l’absence d’institutions fortes comme c’est le cas de Guinée, il faut un leader fort pour poser les bases de ces institutions.

Voilà quelques parties en priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d’une gouvernance vertueuse, à savoir :

La restructuration de l’administration

Elle comporte :

Elle comporte : La lutte contre la corruption, les malversations financières et les détournements des deniers publics

La réforme du système judiciaire

La réforme des mécanismes de passations des marchés et contrats publics, de l’Etat.

Il faut travailler pour une Guinée émergente qui serait en paix avec elle-même et pour y arriver à cela, un plan de développement décomplexé serait nécessaire mais nous savons que le développement d’une nation est une équation à géométrie variable dans ce cas il serait souhaitable d’avoir la maîtrise voir le contrôle de certains secteurs qui peuvent impacter la vie de nos concitoyens. Ces secteurs varient d’une politique à d’autres mais la base peut être présentée comme suite: