[Tribune] Outrage au peuple

Une sagesse africaine nous apprend que quel que soit ta maîtrise du cheval, ne t’avise pas à t’asseoir sur son museau. C’est bien ce que font nos gouvernants ces derniers temps. Sur maintes questions ils ont bravé, défié le résigné peuple qui sait très souvent s’accommoder à ces difficultés imposées par sa classe dirigeante que de les résoudre. Il y a quelques temps que le prix du baril de pétrole a considérablement baissé sur le marché international, ce qui proportionnellement devrait conduire à une baisse substantielle du prix des produits pétroliers à la pompe, mais quedal ! Malgré les mains et pieds des organisations de la société civile, le gouvernement est toujours resté campé sur sa position. Et pire ! la décision d’augmentation a été diffusée par les médias d’Etat la nuit, et le petit matin, la pauvre population n’avait que ses yeux pour pleurer dans les stations de carburant et les transports en commun. On a donné aucun temps à la population de comprendre et accepté la nouvelle donne. Maintenant que la sangsue est repue de sucer la victime, elle lui fait un cadeau de fin d’année en diminuant un tout petit peu le rythme de succion. Ce cadeau, nous avons compris et n’en voulons pas, merci ! tout le masque est tombé dans le fossé séparant la décision et sa mise en application, le peuple n’est pas ce gros bébé que vous imaginez facile à berner. Nous voulons une diminution à sept ou huit mille Francs Guinéens.

TOUNKARA Mamoudou Mariam, sociologue enseignant-chercheur