[Tribune] La politique à l’africaine et à la guinéenne

«La politique est sans doute pour nous les grands », comme le faisait croire l’autre.

Elle est une machine qui ne consomme que les hommes, généralement les petits qui s’y jettent sans aucune initiation. On peut leur appeler par “les politiciens par hasard”. Ceux qui sont devenus subitement politiciens sans aucuns plans ou programmes et après avoir apparemment échoué dans leurs plans de carrières parce qu’il semble que faire la politique à la guinéenne est bien facile.

En général, celle à l’africaine est vraiment inquiétante: au lieu qu’elle n’améliore les conditions lamentables des peuples, elle a mélangé leurs passés de sorte que dans beaucoup de cas, ils ne comprennent absolument pas leurs présents et leurs futurs sont confus. Ceux-ci n’ont toujours pas compris qu’à chaque élection, ils dépensent des milliards de leurs francs non pas pour élire mais pour s’autodétruire.

Sans doute, celle de la Guinée est pire: on n’y voit guère des vrais partis politiques, ils sont des regroupements ethniques et utilisent des ethno-stratégies. La seule différence entre eux est que certains de nos “leaders”, ont menti ou trompé plus leurs ethnies, régions et au peuple de Guinée plus que d’autres, d’où leurs classements. Aucun n’a ce qu’il mérite et aucun n’a eu son classement à cause de sa compétence à moins que ça ne soit celle relative au mensonge, la manipulation ou le diplôme du meilleur joueur de cartes ethniques. Si on avait que ça, le problème pourrait avoir une solution parce que naturellement l’homme préfère choisir spontanément celui ou celle qui lui semble proche dans la religion, la race, la tribu, l’ethnie ou même le genre. C’est pourquoi, il n’est pas rare de voir une famille assise au salon en train de suivre une complétion entre une fille et un garçon se diviser en tant que supporteurs. Les femmes et les filles pour la fille et les hommes et les garçons pour le garçon. C’est vrai qu’il peut y avoir certains qui supporteront en tenant compte uniquement de la qualité l; mais en général, notre nature nous pousse à choisir sans même réfléchir longuement ceux qui nous semblent proches.

On en trouve ces exemples aussi selon les critères religieux, raciaux, ethniques ou autres. Bref, il n’y a pas de mal qu’on choisisse le parti qui nous est proche selon notre région ou notre ethnie. D’ailleurs, en Amérique, beaucoup de noirs ont voté pour Obama parce qu’il est tout simplement noir et Mme Clinton avait beaucoup compté sur les soutiens des femmes.

Ces choix subjectifs deviennent des problèmes séculaires pour un pays en détruisant son passé, en mélangeant son présent et rendant son futur sombre comme le cas guinéen quand on les applique dans ses pires formes. Donc, la Guinée n’a pas que de l’ethnocentrisme, il y est aussi appliqué dans sa pire forme. Qu’est-ce que l’ethnocentrisme appliqué dans sa pire forme?

On peut facilement trouver la réponse à cette question par simplement regarder l’UFDG et le RPG Arc-en-ciel.

Ibrahima Kandja Doukouré