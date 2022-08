Tribune] Recommandations de la Commission Nationale des Assises (CNA) : Quels enseignements ?

🔮Ibrahima SANOH] En instituant par dĂ©cret, une Commission Nationale des Assises sans lui fixer un mandat autre que recueillir l’avis des GuinĂ©ens sur « la vĂ©ritĂ© et le pardon », il Ă©tait admis, c’était ma position, qu’une telle ambiguĂŻtĂ© et l’absence des termes de rĂ©fĂ©rence n’auguraient pas qu’un travail satisfait pĂ»t ĂȘtre fait par la CNA. Sur la rĂ©conciliation nationale, nous savions l’existence de recommandations fortes d’une Commission Provisoire de RĂ©conciliation Nationale (CPRN), installĂ©e en fĂ©vrier 2011 et ayant rendu son rapport en 2015, qui avaient fait l’unanimitĂ© et qui avait appelĂ© Ă mettre en place par la voie lĂ©gislative une Commission VĂ©ritĂ© RĂ©conciliation. Aussi, nous savions que le dĂ©lai accordĂ© Ă la CNA pour recueillir l’assentiment des GuinĂ©ens sur la vĂ©ritĂ© et le pardon Ă©tait si court qu’elle ne pouvait pas s’intĂ©resser Ă un grand nombre de citoyens. Le format des assises et son mandat posaient en quelque sorte un problĂšme qui appelait une approche mĂ©thodologique alors mal assurĂ©e. Par ailleurs, nous savions qu’entre la vĂ©ritĂ© et le pardon, il devait exister : la justice Ă rendre, les rĂ©parations Ă faire ou Ă recommander. Et aussi, des rĂ©formes plurielles qui sont en sorte des garanties de non-rĂ©pĂ©tition des violations des droits humains.

En rendant son rapport dĂ©finitif, le 24 aoĂ»t, la CNA a surpris Ă plus d’un titre. Dans l’ensemble, ses recommandations sont diverses et intĂ©resse diffĂ©rents sujets. Une d’elles est controversĂ©e (pourtant elle ne devrait pas l’ĂȘtre, car elle n’est ni malveillante, ni inutile) : la rĂ©duction du nombre de partis politiques. Ses recommandations sont acceptables, son travail est mĂ©ritoire. Cela exige qu’on lui en fĂ©licite. D’abord pour son pragmatisme, puis pour son courage et enfin pour son humilitĂ©. Elle a acceptĂ© d’écouter mĂȘme les voix discordantes, de recueillir leurs opinions contraires et de les intĂ©grer Ă ses recommandations. Par ailleurs, elle a su reconnaĂźtre les acquis et a prĂ©conisĂ© qu’on ne les perde pas. Son rapport dĂ©jĂ acceptĂ© par les autoritĂ©s du pays doit ĂȘtre vulgarisĂ©. Pour ma part, il est intĂ©ressant de tirer quelques enseignements de ces recommandations. Ici, je ne retiens que celles relatives Ă la rĂ©conciliation nationale. Sujet qui me passionne.

Enseignement 1 : Mettre en place une commission vérité et réconciliation par la voie législative.

D’emblĂ©e on pourrait dire que cette proposition n’a rien de rĂ©volutionnaire et qu’elle est vieille, qu’on la sait dĂ©jĂ . Cela est trĂšs facile ! Oui, la CPRN l’avait dĂ©jĂ recommandĂ©e. En la reprenant et en la proposant Ă nouveau, la CNA reconnaĂźt les limites de son travail. Ce qui est une preuve de courage et d’humilitĂ©. C’est pour cela qu’elle dit qu’une telle commission devrait se pencher sur les « questions les plus complexes de notre histoire qui mĂ©ritent un traitement particulier » afin de nous Ă©clairer. Elle aurait pu passer outre cette recommandation, mais elle reconnaĂźt qu’elle ne pouvait pas nous dire qu’elle a recueilli tous les tĂ©moignages nĂ©cessaires, qu’elle a consultĂ© toutes les archives nĂ©cessaires Ă la comprĂ©hension de notre passĂ©. Elle a alors reconnu les limites du tĂ©moignage qui sont : la narration du rĂ©cit faux, l’oubli, le refus de se livrer, la capture de la personne muette, l’indisponibilitĂ© du tĂ©moin, etc.

De toutes ses recommandations, c’est celle-lĂ qui m’a le plus plu. Elle est rĂ©volutionnaire ! Le caractĂšre rĂ©volutionnaire de la recommandation rĂ©side dans le courage dont fait montre la CNA en la reprenant. Comme pour dire que « la rĂ©conciliation exige en premier lieu le devoir de savoir qui passe par la manifestation de la vĂ©ritĂ© par lĂ© crĂ©ation d’une instance devant la rĂ©tablir et par la voie la plus commode qui sied : celle lĂ©gislative. »

Oui, certains peuvent penser que les assises n’ont Ă©tĂ© qu’une perte de temps comme elles ont dĂ©bouchĂ© sur des recommandations connues, du moins sur cette question de mise en place d’une commission de rĂ©conciliation. Mais, nous avions risquĂ© de perdre quelques acquis, surtout un grand acquis. Les assises n’ont pas Ă©tĂ© une perte de temps, elles ont permis que les gens disent ce qu’ils ont subi, ce qu’ils souhaitent, se sentent Ă©couter, se sentent citoyens d’un pays prĂȘt Ă les Ă©couter et cela a permis une libĂ©ration Ă©motionnelle qui appelle la catharsis.

Cependant, il faut souligner un problĂšme sĂ©mantique dans la formulation faite par la CNA, elle parle « des commissions de vĂ©ritĂ©s et de rĂ©conciliation ». Une seule commission de rĂ©conciliation et plusieurs autres de vĂ©ritĂ©s ? En effet, la formulation suggĂšre qu’il faudra mettre en place, par voie lĂ©gislative, des commissions de vĂ©ritĂ©s et une autre de rĂ©conciliation. En rĂ©alitĂ©, il n’en est pas ainsi ou il ne devrait pas en ĂȘtre ainsi. La rĂ©conciliation par la quĂȘte de la vĂ©ritĂ© ou des vĂ©ritĂ©s doit ĂȘtre obtenue par l’institution d’une seule et unique commission, celle de la rĂ©conciliation nationale ou celle vĂ©ritĂ© et rĂ©conciliation. C’est vrai, la question de la quĂȘte de la vĂ©ritĂ© est problĂ©matique et suggĂšre, par prudence, que l’on parle de vĂ©ritĂ©s, au pluriel. Celles-lĂ peuvent ĂȘtre issues des tĂ©moignages « vĂ©ritĂ© personnelle », issues de confrontations des tĂ©moignages « vĂ©ritĂ© dialogique » et enfin de sources archivistiques, « vĂ©ritĂ© factuelle ».

Outre cette observation, il faut aussi dire que la CNA ne dit pas ce que doit ĂȘtre mandat de cette commission Ă crĂ©er par voie lĂ©gislative : ratione temporis et ratione materiae. En d’autres termes, elle ne dit pas sur quelle pĂ©riode devrait s’étaler les travaux de recherche de la vĂ©ritĂ© de la commission de rĂ©conciliation. De 1958 Ă nos jours ? Aussi, ce que doivent ĂȘtre ses attributions. Je veux parler de ses compĂ©tences attributives . Rechercher la vĂ©ritĂ© sur les causes, la nature, les consĂ©quences des violations des droits de l’homme ?

Aussi, la CNA ne dit pas comment une telle commission devrait ĂȘtre composĂ©e. Peut-ĂȘtre attache-t-elle peu d’importances Ă la composition d’une telle commission . Peut-ĂȘtre laisse-t-elle la libertĂ© au lĂ©gislateur de la meubler Ă sa guise. Mais une commission devant Ă©tablir la vĂ©ritĂ© sur le passĂ© d’un pays, s’intĂ©resser Ă ce que la CNA appelle les cas les plus complexes de notre histoire,, ou aider Ă amĂ©liorer notre comprĂ©hension du passĂ© , doit ĂȘtre scientifique, non politique , composĂ©e des hommes et des femmes compĂ©tents , indĂ©pendants et probes.

Enseignement 2 : Mettre en place un comitĂ© scientifique qui aura mission d’écrire l’histoire gĂ©nĂ©rale de la GuinĂ©e.

Cette autre recommandation est d’une grande utilitĂ©. Il faudra Ă la suite du travail de la commission de rĂ©conciliation nationale donner un sens Ă notre histoire. Il ne s’agira pas de la caricaturer et de la simplifier avec lĂ©gĂšretĂ©s. Notre mĂ©moire collective est conflictuelle, et il faudra sortir de ce labyrinthe. Nous avons besoin d’une histoire consensuelle. Seule une commission scientifique pourra nous aider Ă y arriver.

Mais la CNA ne nous dit pas quand est-ce qu’il faudra mettre en place un tel comitĂ©. Avant la commission de rĂ©conciliation ? Bien avant que celle-lĂ rende ses travaux (ses conclusions) qui devront servir de matĂ©riaux Ă un tel comitĂ© ?

En posant ces questions, je ne mets pas en cause la validitĂ© de la recommandation, mais soulĂšve un problĂšme de cohĂ©rence d’ensemble. En effet, c’est Ă partir des travaux de la Commission de RĂ©conciliation que l’Histoire GĂ©nĂ©rale de GuinĂ©e sera rĂ©digĂ©e. Nous savons qu’au sein d’un tel comitĂ©, chacun de ses membres aura son opinion , a son opinion sur le passĂ©. Et qu’il est possible qu’ils s’accordent sur une variante historique. Mais ce sera lĂ , un rĂ©cit qui leur est propre, fruit de la synthĂšse de leurs travaux et de leurs compromis. Parlant de compromis, il pourrait ĂȘtre mou, abscons. Et ce serait dommage que quelques esprits, au prĂ©texte qu’ils sont les plus Ă©clairĂ©s, nous imposent leur variante de l’histoire et qu’on veille Ă l’enseigner.

Oui, c’est aussi possible qu’on mette en place ce comitĂ© scientifique avant mĂȘme la commission de rĂ©conciliation nationale. Mais Ă quoi servirait la multiplication des institutions, s’il est admis que mĂȘme en l’absence d’une commission vĂ©ritĂ© et rĂ©conciliation que l’on peut rĂ©diger l’histoire gĂ©nĂ©rale de la GuinĂ©e pour peu que les membres de ce comitĂ© scientifique accĂšdent Ă certaines sources documentaires ? Ce serait oublier le rĂŽle mĂȘme d’une commission vĂ©ritĂ© et rĂ©conciliation. Aussi, ce serait oublier le fait que les archives ne suffisent pas Ă comprendre notre passĂ© tant leur conservation soulĂšve d’autres questions. Pierre Conesa disait : « Archivez, archivez, il en restera ! »

Nonobstant ces observations, l’importance de la rĂ©daction de l’histoire gĂ©nĂ©rale de la GuinĂ©e est grande. Elle permettra d’éviter aux gĂ©nĂ©rations actuelles et futures, l’oubli, la nĂ©gation, et la falsification. Il serait souhaitable que l’histoire gĂ©nĂ©rale de la GuinĂ©e soit rĂ©digĂ©e en plusieurs volumes dont un sur le peuplement du pays, un autre sur la rĂ©sistance Ă la pĂ©nĂ©tration coloniale, un autre sur l’indĂ©pendance, un autre la pĂ©riode postcoloniale. AprĂšs, une telle entreprise, il faudra entrevoir l’exploitation intelligente de ces travaux et leur intĂ©gration aux programmes d’enseignement du pays. La lumiĂšre du passĂ© doit nous guider afin Ă de nous Ă©viter les itĂ©rations de nos erreurs.

Enseignement 3 : DĂ©classifier les archives sur la GuinĂ©e aussi bien en GuinĂ©e qu’à l’étranger.

La Commission vĂ©ritĂ© et RĂ©conciliation ne pourra pas faire le travail de recherche de la vĂ©ritĂ© si elle n’accĂšde pas aux archives classifiĂ©es ici et ailleurs , et si elle ne sollicite pas , Ă travers un pouvoir d’injonction qu’il faudra lui confĂ©rer , les archives privĂ©es . Or , il se trouve qu’une certaine documentation sur certains crimes que le pays a connus est classifiĂ©e . Certains documents ont Ă©tĂ© dĂ©truits et beaucoup de concitoyens ont dans leurs bibliothĂšques privĂ©es , les archives du pays pouvant nous Ă©clairer sur le passĂ©.

La France, certains pays de l’Est Ă l’époque soviĂ©tique ; certains pays frontaliers, le SĂ©nĂ©gal (au l’IFAN), la CĂŽte d’Ivoire, etc., possĂšdent une documentation importante sur le passĂ© de notre pays. Les autoritĂ©s du pays doivent Ɠuvrer Ă ce que la Commission de RĂ©conciliation puisse y accĂ©der.

Enseignement 4 : RĂ©habiliter toutes les victimes par l’effacement de leurs condamnations Ă©tablies en violation de la loi.

Cette recommandation revĂȘt des implications trĂšs grandes. La notion de violation de la loi suppose trois (03) choses : (1) le juge n’interprĂšte pas bien la loi, (2) le juge n’applique pas bien la loi , (3) le juge refuse d’appliquer la loi. Si l’on recommande aux autoritĂ©s , sans amĂ©nagement spatial et temporel de la prĂ©conisation , de faire annuler toutes les condamnations en violation de la loi, on les convie Ă identifier systĂ©matique , jugement aprĂšs jugement , toutes les condamnations suspectĂ©es –ce qui suppose qu’on puisse le faire – , et aussi les confrontĂ©es aux trois conditions de la violation de la loi pour ainsi dĂ©cider de quel dĂ©ni de justice casser .

Cette recommandation vise la rĂ©habilitation des victimes. Mais il n’est pas facile de dire qui est victime et qui ne l’est pas. Avec la surabondance de rĂ©cits, le problĂšme de rĂ©cit vrai se pose.

Enseignement 5 : rendre justice pour lutter contre l’impunitĂ©.

La CNA recommande que certains procĂšs se tiennent. Elle suppose que l’impardonnable de droit devrait exister pour Ă©viter que notre sociĂ©tĂ© soit celle de l’impunitĂ©. Alors, elle Ă©numĂšre les procĂšs Ă tenir qui sont : ceux relatifs aux Ă©vĂšnements de janvier et fĂ©vrier 2007, au 28 septembre 2009, aoĂ»t 2012. Puis, elle parle d’autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales pour lesquels il faudra rendre justice.

Ce qui frappe est l’occultation de certains crimes odieux qui exigent que leurs auteurs soient jugĂ©s et punis. Pour les Ă©vĂšnements les plus rĂ©cents, il serait impertinent de lui faire le procĂšs qui est : elle n’en a rien dit. La raison est qu’elle avait fini son travail avant leurs survenues. C’est cela un peu la complexitĂ© de la question de rĂ©conciliation dans notre pays : la liste des victimes s’allonge et avec le temps de nouvelles violences surviennent.

Par rapport Ă la premiĂšre et le deuxiĂšme RĂ©publiques, la CNA ne dit rien par rapport Ă la justice. Soit qu’elle suppose qu’il est inopportun de l’évoquer ou que les autoritĂ©s doivent apprĂ©cier elles-mĂȘmes celle opportunitĂ©. Pourtant les anciens dirigeants dont les responsabilitĂ©s, fussent-elles morales, seraient Ă©tablies dans les violations des droits humains devraient-ils ĂȘtre condamnĂ©s post-mortem ou ĂȘtre frappĂ©s par une damnatio memoriae ?

Enseignement 6 : Faire des réparations.

La CNA recommande incessamment de faire en charge par l’Etat les victimes et les traumatismes auxquels elles sont confrontĂ©es. Aussi, elle recommande que les terres et bien spoliĂ©s par l’Etat soient rendus Ă leurs propriĂ©taires ; que la partie carcĂ©rale du Camp Boiro soit transformĂ©e en lieu de mĂ©moire, que les charniers soient localisĂ©s et rouverts pour permettre aux familles d’entamer leurs deuils manquĂ©s. Elle recommande qu’un fonds d’indemnisation soit crĂ©Ă© par l’Etat, que les stĂšles soient Ă©rigĂ©s en la mĂ©moire des victimes, que le rues soient baptisĂ©es en leurs noms, que journĂ©es de commĂ©morations se tiennent. Ces recommandations sur les rĂ©parations tiennent compte de plusieurs dimensions : matĂ©rielle, cultuelle, religieuse, psychoculturelle.

Par ailleurs, la CNA prĂ©conise les excuses officielles de la part de l’Etat ; son rĂŽle dans les violences depuis l’indĂ©pendance du pays est trĂšs grand et ses manquements aussi. Par les excuses officielles, il y aura ce que j’appelle le processus de rĂ©attribution de la honte. Les dirigeants non responsables des crimes passĂ©s devraient les reconnaĂźtre, les assumer et prĂ©senter les excuses de l’Etat aux victimes et au peuple de GuinĂ©e et promettre de tout mettre en Ɠuvre Ă ce que les droits humains soient respectĂ©s. Mais la prĂ©somption irrĂ©fragable du pardon quel qu’il soit Ă©tant la vĂ©ritĂ©, il est inenvisageable que les dirigeants prĂ©sentent des excuses alors que toute la vĂ©ritĂ© n’est pas dite. La Commission de la RĂ©conciliation Nationale doit ĂȘtre mise en place en premier lieu.

Enseignement 7 : Mettre en place un comitĂ© ad hoc de suivi de l’application des recommandations.

On apprend de nos erreurs. Et un tel comitĂ© permettra de suivre a posteriori la mise en Ɠuvre des recommandations proposĂ©es par la CNA. Ces belles recommandations sur la rĂ©conciliation nationale doivent ĂȘtre observĂ©es. Il en va de la rĂ©conciliation nationale, de la quĂȘte de la paix.

Ibrahima SANOH

Citoyen et auteur.