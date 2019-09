[Tribune] Tibou Kamara, ce ministre qui ne dissimule pas sa sympathie et ses aversions (Par Marouane Camara)

« Il n’est pas de vertu que la calomnie ne sache atteindre », William Shakespeare.

Puisque l’hypocrisie est le dernier degré des vices, cette veille recette du passé, ni possible ni souhaitable de l’empêcher dans une démocratie où la liberté de parole n’est pas un sens interdit. Malgré la volonté de certains d’entretenir une mécanique médiatique, dans une position inconfortable en revisitant leur passé, se cachent derrière une opportunité d’une crise politique pour se refaire une virginité et se rajeunir avec un populisme décousu de toute bonne moralité. On accuse, on récuse, on expose à la vindicte populaire et le tout pour un objectif autre que la démoralisation et le désengagement militant vis-à-vis de ses propres principes et convictions personnelles.

Les circonstances politiques étant ce qu’elles sont, mais, le Ministre Tibou kamara reste un fidèle serviteur dans les limites du possible du Président Alpha Condé. Et sans vouloir trop vexer dans le sensationnel, le Ministre d’État, Ministre de l’Industrie et des PME est pour la majorité des guinéens, l’artisan des dialogues et grande colombe pour la stabilité du régime.

Passionnément attaché à son pays, le Ministre d’État, Tibou Kamara d’un grand talent qui force l’admiration, est l’un des rares hommes d’État de la Guinée, qui bénéficie d’un grand rayonnement dans l’opinion publique.

Merveilleux et grand passionné de la paix et de la réussite, le Conseiller Personnel du Chef de l’État est un homme qui ne dissimule pas sa sympathie ou son aversion, ses goûts ou ses répulsions. Il est plus qu’on ne le dit ouvert à la franchise et très jaloux de son indépendance et de ses amitiés.

Courageux, il n’hésite jamais à s’enflammer pour une cause qu’il croit bonne. Il ne répugne pas à la polémique, pour laquelle, il a des dons évidents. Il aime croiser le fer pour défendre ce qui lui paraît vrai et juste. Son seul et unique tort est de n’être pas conformiste, de ne pas se forcer à admirer ce qui lui paraît médiocre ou banal, injuste ou cruel, et de le dire sans précaution. Il assume ses dires et faits sans concession et sans la moindre pression de personne.

Sa posture actuelle lui vaut un prestige durable. Car, l’homme est d’une fidélité sans faille et revendique en tous lieux ses choix et ses amitiés sans ambivalence.

Il possède de grands atouts. Doté de dons de l’esprit, d’un solide savoir politique et d’une large culture, l’homme de plume est d’une capacité à rendre claires les solutions à apporter à de complexes questions d’ordre national. C’est un homme qui a le sens politique, dont les qualités intellectuelles et morales, le dévouement au service de l’État sont unanimement reconnus. La sensibilité scrupuleuse dont il témoigne en toutes circonstances ajoute au respect qui l’entoure. On a même l’impression que les obstacles de la vie glissent sur lui comme l’eau sur les plumes d’un canard.

Loin d’un réactionnaire émotif sur un procès hâtif d’un tribunal populiste qui s’érige avec idiotie comme étant le maître des temps et juge permanent de l’histoire. C’est amusant !

Bon, c’est connu de tous que la bave d’un crapaud n’atteint pas la blanche colombe.

Par Habib Marouane Camara, Journaliste et Analyste Politique