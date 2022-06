Tribune] Un nouveau président ne suffit pas, il faut un nouveau Guinéen

🛑Par Nankouman Keita] L’histoire politique de la Guinée, de l’indépendance à nos jours, est marquée par la chute de ses dirigeants à l’issue de coups d’État. Toutefois, ces ruptures ne sont pas à mettre seulement sur le compte de la seule classe politique guinéenne : il faut envisager un nouveau guinéen, un nouveau président ne suffit pas.

Depuis son accession à l’indépendance, le 02 Octobre 1958, la Guinéen a connu trois présidents. Deux sont décède au pouvoir et Un a quitté le pouvoir à la suite d’un coup d’État militaire. Ces différents coups d’État s’expliquent, pour la plupart, par une faille de la classe politique suscitant une insurrection populaire contre le pouvoir en place.

Depuis l’instauration de la démocratie en Guinée, en 1990, et la mise en place du multipartisme, le champ politique n’est plus profitable au peuple. Cette démocratie a engendré, au fil des ans, plusieurs maux sociaux comme la crise éducative, la corruption, l’injustice, les favoritismes dans l’administration publique et l’Ethnocentrisme qui constituent des obstacles à l’émergence du pays. Ainsi, il faut apprendre au peuple guinéen que la construction de l’édifice national n’est pas que de la responsabilité de ses dirigeants. Il faut que le peuple joue sa partition.

Un nouveau président ne suffit pas, il faut un nouveau guinéen le Président du CNRD est homme idéal pour la majorité des guinéens. Depuis l’évènement du 05 Septembre 2021 notre pays a connu un ouf soulagement, son premier discours à la RTG a créé un espoir et enthousiasme chez les guinéens la force de cette Transition c’est la Justice comme il disait ceux-ci : <> Avec l’avènement du CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, l’espoir d’une justice pour tous est né en Guinée. Comme indiqué plus haut, homme du 5 Septembre, pendant cette transition qu’il est en train de conduire avec intelligence, sagesse et maestria, attache du prix à la séparation effective des pouvoirs, par ricochet à l’indépendance totale de la justice. Pour gagner son pari, il a nécessairement besoin du soutien total et de l’accompagnement désintéressé aussi bien des Guinéens de l’intérieur que de la diaspora.

Le CNRD Dix (10) mois à la tête de notre pays le bilan est globalement positif la création d’une juridiction comme la CRIEF est en train de mener un bon travail parce que c’est la première fois dans l’histoire de notre pays que nous voyons des anciens gouvernants sont traduits devant la justice pour pouvoir s’expliquer sur leur gestion notamment la dilapidation des richesses. Pour la lutte contre la Corruption et détournement de dernier public, qui constitue un obstacle majeur au développement ; La récupération des domaines de l’Etat, l’exécution des chantiers qui étaient à l’arrêt sous le régime du Prof Alpha CONDE et la révision du contrat minier qui était défavorable par le gouvernement de Guinée que nous avions toujours dénoncer le mal du temps du Prof. Alpha condé pour ne citer que ceux-là. Je vais développer dans une autre Tribune intitule : << Ma vision de la Transition : Une gouvernance par l’exemplarité. >>

NANKOUMAN KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY Wuhan en Chine.

