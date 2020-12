Troisième édition du match du rire : les couleurs de l’évènement annoncées, à Conakry

Réunis autour de la troisième édition de l’événement ‘’Match du Rire’’, organisé chaque année par la structure Nord Sud communication, plusieurs humoristes se sont donnés rendez-vous à Conakry.

Ce vendredi, 25 décembre, à l’occasion d’une conférence de presse, les organisateurs ont annoncé les couleurs de cette autre édition qui se déroulera dans la soirée au palm Camayenne, et demain samedi 26 décembre au palais du peuple.

Dans sa communication, le commissaire de la structure organisatrice, Al Souaré a indiqué que « C’était les 4 et le 5 avril derniers que cette troisième édition devait se dérouler, la Guinée a été frappée par la venue de cette pandémie. Nous avons donc décidé de reporter l’événement. A la faveur de l’avant-dernier discours du chef de l’Etat qui autorisait la reprise des activités sportives et culturelles, nous nous sommes dits que nous pourrons sauver l’année en organisant cette troisième édition. Nous sommes contents, parce qu’on sait les conditions de voyages, les restrictions…Nous remercions les invités d’être présents à cette autre édition. Nous espérons que ça sera une très belle édition qui va réunir les guinéens autour de la sensibilisation du Covid-19. On peut passer pour par l’humour pour sensibiliser la population par rapport à cette pandémie », dit-il.

Cette année, le Match du Rire coïncide avec la pandémie du coronavirus qui a fait des ravages dans le monde. Le patron de Nord Sud communication revient sur les dispositions sécuritaires.

« L’hôtel Palm Camayenne est deux fois plus exigeant que l’agence guinéenne de spectacle et l’ANSS. Au niveau du dispositif, avant on tournait autour de 800 cent places, nous avons sacrifié 300 places, c’est un gros manque à gagner. Mais, il faut respecter la vie. Les 300 places vont permettre à ce que le dispositif de distanciation sociale se fasse. Ça sera pareil au palais du peuple qui fait 1800 places, nous avons décidé de sacrifier 500 places pour permettre de respecter la distanciation sociale. L’ANSS est là également pour contrôler toutes ces mesures », a-t-il poursuivi.

Présents à cette rencontre les hommes de médias, les humoristes venus pour la plupart de la Côte d’ivoire et du Mali, ont promis un spectacle de taille.

« Mes éléments avec lesquels je suis venu, je voulais vous dire merci pour l’accueil. Nous sommes vraiment bien arrivés, bien accueillis…pour le spectacle de ce soir, on est prêts. Nous demandons à tout le monde de venir, on va faire une belle fête cette année », a dit l’humoriste ivoirien.

Mohamed Cissé