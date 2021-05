Troisième livraison d’équipements de santé en Guinée: l’Union européenne aux côtés de la France et de l’Allemagne dans la riposte aux épidémies

Conakry, le 21 mai 2021- Le vendredi 21 mai 2021 à la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG), le Ministre des Affaires étrangères et des guinéens de l’étrangers, M. Ibrahima Khalil Kaba, le Ministre de la Santé, le Médecin Général Rémy Lamah, et la Cheffe de cabinet du Ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine, ont réceptionné la troisième livraison de matériel de santé, en présence des représentants des pays donateurs, les Ambassadeurs de l’Union européenne, Josep Coll, de l’Allemagne, Ulrich Meier-Tesch, et de la France, Marc Fonbaustier. .

Cette troisième livraison répond à une demande d’assistance de la Guinée, en date du 18 février, pour des équipements de protection individuelle. Cette opération a été rendue possible grâce au mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UCPM) – un dispositif d’urgence pour apporter des réponses immédiates aux épidémies.

Ensemble, l’Union européenne, l’Allemagne, la France, et précédemment la Belgique, reconnaissent l’importance vitale de protéger le personnel participant sans relâche à la riposte aux épidémies qui sévissent depuis de longs mois, tant sur le vieux continent avec la pandémie du COVID-19 qu’en Guinée où diverses épidémies se succèdent.

À cette occasion, MM. les Ambassadeurs et les Ministres ont salué cette intervention, véritable marqueur de la solidarité internationale et des liens de coopération qui unissent la Guinée à l’Union européenne et ses État membres. « Cet appui d’urgence rappelle qu’aucun État n’est à l’abri en cas d’épidémie ou de pandémie et que par conséquent, la coordination, la solidarité interétatique et le multilatéralisme sont des nécessités. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas.» a entre autre rappelé Josep Coll.

Remis à la PCG, ce matériel permettra de répondre aux besoins de riposte aux épidémies ainsi qu’au fonctionnement courant des laboratoires.

Une première livraison avait été effectuée le 23 février 2021 par la France qui avait envoyé à cette occasion 510 kits de protection individuelle. Le 21 avril, la Belgique avait également offert 600.000 masques chirurgicaux et 160.000 masques KN95.

La Délégation de l’Union européenne en République de Guinée

Pour rappel, En 2001, la Commission européenne a créé le Mécanisme européen de protection civile avec les États membres de l’UE et 6 autres pays participant au mécanisme en vue d’améliorer la prévention, préparation et réaction aux catastrophes. Lorsqu’un pays est dépassé dans ses capacités de réponse par l’ampleur d’une catastrophe, il peut demander assistance via le mécanisme. La Commission européenne contribue à au moins 75% des frais de transport et/ou coûts opérationnels des missions de déploiement.