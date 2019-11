Tronçon Kankan-Mandiana : ‘’notre souhait est que le travail ne s’arrête plus’’ (préfet)

Aux côtés du ministre des Travaux publics ce dimanche 24 novembre, sur le tronçon Kankan-Mandiana pour visiter les travaux, le préfet de Mandiana, Mohamed Lamine Doumbouya s’est dit heureux de la relance rapide desdits travaux.

« C’est un sentiment de satisfaction pour les travaux qui sont en train d’être réalisés sur la route. Si nous continuons avec cette allure, j’avoue que d’ici la prochaine saison pluvieuse, la moitié de la route sera faite et c’est ce que la population demande. J’avoue que jai été vraiment impressionné par la qualité du travail et aussi par l’avancée des travaux. Notre souhait est que le travail ne s’arrête plus et qu’on puisse aller à l’essentiel. La population de Mandiana est en train d’observer elle-même parce qu’elle pratique cette route, c’est la fin donc des manifestations. Vous avez vu cette année que la population a été vraiment calme, il n’y a pas eu de manifestations. Sinon, entre Kodiaran et Mandiana, la route n’était pas bonne. Mais, la population de Mandiana consciente que l’Etat était là et que les travaux étaient en train d’être faits, a gardé la patience. Nous remercions le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé pour ce magnifique travail qui est en train d’être fait… »

Propos recueillis par Youssouf Keita, depuis Kankan