Trophée Fodéba Isto Kéira : l’artiste Soul Bang’s deuxième fois meilleur chanteur 2019

La structure Podium magazine a décerné samedi nuit le trophée Fodéba Isto Kéira du meilleur chanteur de la Guinée en 2019 à l’artiste de musique urbaine Soul Bang’s. C’était au centre culturel Culturel Franco-guinéen (CCFG).

Dans le lot des 5 artistes catégorie meilleur chanteur 2019, c’est Soul Bang’s qui a été lauréat devant un parterre de personnalités du monde culturel.

Au sortir de la rencontre, le lauréat qui participera au salon du livre à Paris, a dit toute sa joie pour ce triomphe.

« Je suis plus qu’honoré et c’est plus qu’en sentiment de fierté. Pour moi, cela veut dire la reconnaissance et ça représente le thème même de ce trophée que j’ai reçu ce soir », dit-il.

Vedette de cette 10ème édition, le secrétaire général du Ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique, Fodéba Isto Kéira s’est réjoui du choix porté sur sa personne comme personnalité à qui on rend hommage cette année.

‘’Mes impressions sont très bonnes. Je voudrais à travers votre micro remercier et féliciter toute l’équipe de podium Magazine avec qui nous avons commencé cette aventure il y a de cela 18 ans. Nous avons mis en place ce magazine pour combler le vide de journaliste et de chanteur. Aujourd’hui, cette structure a grandi et nous sommes heureux et honorés d’être choisis comme étant la personnalité ayant le nom de ce trophée’’, a-t-il dit.

Directeur de publication du journal podium magazine, organisateur de l’événement, Marco Ibrahim Bah est revenu sur la nature de la récompense du lauréat qui sera accompagné par la structure pendant une année. Annonçant ensuite la particularité de la prochaine édition.

‘’Le plus important est qu’aujourd’hui grâce à Dieu, nous élargissons ce top 5 à 5 trophées au lieu d’un seul. Et, tout se passe normalement. Vous avez constaté que c’est l’huissier de justice qui est venu pour valider le tout. Dieu merci et on se donne rendez-vous à la 11ème édition au mois de décembre 2020. La particularité de cette 11ème édition sera la remise d’un trophée de meilleur écrivain (…) le plus important pour nous en tant que professionnels, on ne fait pas payer les gens pour venir à cette distinction. Ce trophée montre le caractère professionnel. Celui qui gagne ce trophée est plébiscité, reconnu et respecté par ceux qui travaillent avec la musique et tous les éléments culturels’’, a-t-il souligné.

Ci-dessous, le résultat par catégorie :

*Trophée Sow Bailo du meilleur humoriste 2019

Oumar Mané

*Trophée KPC du meilleur opérateur culturel de la diaspora 2019

Hawa Barry Diallo des USA

*Trophée Moussa Kémoko Diakité du meilleur réalisateur film

Isabelle Koko Loua

*Trophée Guillaume Soro du meilleur chanteur africain 2019

Dj Arafat

*Trophée Fodé Isto Kéira du meilleur chanteur guinéen 2019

Soul Bang’s

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57